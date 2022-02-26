俄羅斯24日展開對烏克蘭的全面入侵，大量地面部隊自各個方向發起攻擊，多名美國學者指出，俄羅斯果斷發動地面攻勢，是「歷史性的侵略行為」，顯示普丁（Vladimir Putin）政府發動戰爭的決心，但也代表交戰可能不會很快結束，雙方恐皆蒙受極為慘重的傷亡。

堪薩斯州立大學（Kansas State University）政治科學教授馬洽因（Carla Martinez Machain）、密西西比大學（University of Mississippi）政治科學副教授艾倫（Susan H. Allen）、西點軍校（United States Military Academy West Point）現代戰爭研究所（Modern War Institute）所長柯林斯（Liam Collins）等學者投書非營利研究網站「對話」（The Conversation），對俄羅斯近期一連串的行為進行分析。

馬洽因和艾倫指出，兩人皆進行過空權研究，包括探討國家將如何在空中轟炸下被迫讓步等；而俄羅斯不僅僅進行空襲，還從本國、白俄羅斯與克里米亞等地發動多路地面攻勢，雖然降低了自身以低傷亡快速取得勝利的可能性，但也表明普丁政府對戰爭的決心，顯示其願意承擔高額費用與傷亡風險。另外，烏克蘭的傷亡數字也可能很高。

烏克蘭國民兵準備參與基輔保衛戰。（圖／路透社）

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日表示，俄羅斯自24日開戰以來，已有約450名官兵陣亡；烏克蘭國防部同日稍晚更在聲明中宣稱，俄軍「已損失超過1000人」。

柯林斯則表示，俄羅斯此次入侵烏克蘭，最後可能將讓雙方都蒙受「極高代價」。而無論結果如何，這都是一次「歷史性的侵略行為」，是自第二次世界大戰以來歐洲區域從未發生過的大事，當然有一個明顯的區別，就是目前俄羅斯擁有大量核子武器，並暗示可能在遭受西方攻擊時動用。