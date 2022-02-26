俄軍裝甲車直搗烏克蘭首都基輔(Kiev)，烏國防部稍早表示全民皆兵不受年齡限制，就連56歲的烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）也宣布自己準備好投身戰場，扛著一把AK-47步槍現身街頭接受CNN的採訪。

烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko）扛著一把AK-47步槍現身街頭接受CNN的採訪。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，波羅申科在鏡頭前秀出AK-47突擊步槍，誓言與前線烏克蘭士兵並肩作戰，保衛家園。被記者問及烏克蘭人民可以持續抵抗俄軍入侵到什麼時候，波羅申科回答「永遠!」。他認為無論俄羅斯擁有多少兵力、導彈和核武器，烏克蘭永遠不會掉入普丁（Vladimir Putin）的魔掌。更進一步說到:「我們烏克蘭人值得更自由、美好的未來。」

“How long do you think you can hold out?”



“Forever.”



Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR — CNN (@CNN) February 25, 2022

波羅申科提到，烏克蘭急需西方各國的援助，以及對俄羅斯祭出嚴厲的制裁。還不忘感謝美國與英國提供的軍事武器，說道:「這對我們來說相當重要，讓我們覺得不是孤軍奮戰。」

不過話鋒一轉，波羅申科表示目前國內傷亡人數慘烈，義憤填膺痛批普丁:「他瘋了，來這裡就為了殺死烏克蘭人，簡直太邪惡了。」也因為普丁不會停止插手烏克蘭加入北約，他表示這也是自己挺身而出的主要原因。

隨著俄軍步步進逼基輔，烏克蘭國防部稍早在網路上發文擴大徵兵，寫下:「今天，烏克蘭需要一切。所有從軍手續已簡化，只要帶著你的護照和身分證件，沒有年齡限制，跟我們加入戰場。」前總統波羅申科為歐洲最大糖果生產製造企業的創辦人，也是烏克蘭最富有的寡頭之一。