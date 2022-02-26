不少民眾會認為銀杏、紅麴可以顧腦、降膽固醇，對身體好，所以會買相關商品食用，但小心強身不成，反而先傷身，因為紅麴、銀杏葉等產品容易和藥品產生交互作用，若未經專業評估就自行食用，恐怕會產生嚴重後果。

紅麴入菜是福州人與客家人的傳統飲食習慣，紅麴萃取物也被發現有降血脂效果，但值得注意的是高血脂病人如果吃了降血脂藥，在作用加成之下，反而會增強降血脂藥物副作用，可能會傷肝腎。

●紅麴有助降血脂 小心這樣吃反傷肝腎

紅麴代謝產生的莫那可林K（Monacolin K）有助降膽固醇，食藥署指出，若紅麴產品中的莫那可林K成分含量達到法規標準時，即可申請成具有調節血脂肪功效的健康食品。

但不少民眾為了健康購買含紅麴的食品，卻不知道莫那可林K和「statin類」降血脂藥的成分類似，合併食用會增強降血脂藥品的副作用，可能會導致肝腎損傷、提高橫紋肌溶解症風險，還可能出現不明原因的痠痛、尿液顏色改變等症狀。

社區藥局藥師郭建宏也提醒，除了「statin類」降血脂藥，紅麴也可能和多種藥品產生交互作用，即使服用時間錯開，仍有可能造成危害。

他舉例，像是紅麴和gemfibrozil、niacin等降血脂藥品併用，可能會提高橫紋肌溶解症發生率；與azole類抗黴菌藥物同時使用，則可能增加肝毒性及肌肉痠痛等副作用；與warfarin抗凝血藥品合併使用，可能會影響凝血功能。

因此提醒民眾，若是服用含有紅麴萃取成分產品，應先諮詢醫師或專業藥師，避免傷身，且服用後如果產生不適，也應立刻停止食用。

●吃銀杏補腦又護心？ 藥師：效果未證實

經常聽到有人說，記憶力不好，要吃銀杏補腦，但其實銀杏是一般食品，並沒有治療疾病的效果；具有療效的主要是「銀杏葉萃取物」，目前核准用於末梢血行障礙的輔助治療。

郭建宏強調，指示藥品雖然不需醫師處方，但仍需諮詢醫師或藥師，不建議自行使用，且效果僅限於改善末梢血液循環，對於老年失智、中風及動脈血管疾病，並沒有證實有治療效果，民眾不要過度聽信廣告或謠言，反而傷害健康。

此外，氣溫低時，不少人出現手腳冰冷、麻木的症狀，也會補充口服銀杏葉藥品，希望能改善末稍血液循環不良問題。銀杏因為會抑制血小板的凝血因子（PAF），如果與抗凝血劑併用，會增強抗凝血藥物的藥效，進而增加出血風險。用藥前應先諮詢醫師或藥師，否則當心補身不成反傷身！

除了需避免發生不良反應外，也要注意服用這類藥品時，會增加手術期間出血的風險，提醒民眾如果近期必須進行手術，務必告訴醫師正在服用銀杏葉藥品，並於手術前7天停止使用。若用藥期間有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血（如吐血、黑便、血便）等症狀，應立即停藥並就醫治療。