「電腦懂運算，人腦懂想像」，人類的優勢在創造力。中央大學認知神經科學研究所講座教授洪蘭在《進步一點點，人生就會不一樣》書中指出，知識就是力量，學習知識是保護自己不上當的唯一方式。洪蘭教授疾呼，即便年老了，最重要一件事便是保持大腦健康，把失智拒之門外。以下為重點書摘：

現在老人滿街跑，長壽不但不稀奇，還惹人嫌。有個順口溜說：「路上飆車的是十八歲，逆向行駛的是八十一歲；十八歲的心是脆弱的，八十一歲的骨頭是脆弱的；什麼都不懂的是十八歲，什麼都記不得的是八十一歲；不斷尋找自我的是十八歲，不斷被家人到處找的是八十一歲。」這是事實，不必抱怨，要不惹人嫌，老人當自強。

當然老了也有好處，因為去日無多，很多事不得不放下，世事看開了，生活就淡泊了，只要茅屋不漏雨，粗茶淡飯反而養生，若有老友、老本、老伴那就是清朝牛應之在《雨窗消意錄》說的：「日高三丈我猶眠，不是神仙，誰是神仙。」

所以老不必怕，只怕阿茲海默症找上門，萬一失智，返老還童到不知道自己是誰時，就失去了做人的尊嚴了。因此老了，最重要一件事便是保持大腦健康，把這個病拒之門外。

研究發現，防止阿茲海默症最好的方法是每天學一點新東西，因為新知需要注意力來幫助它通過大腦訊息處理的瓶頸，這個注意力會引發腦幹的藍斑核分泌正腎上腺素，而正腎上腺素可以防止阿茲海默症。

實驗也發現，如果將跟記憶有關的膽鹼細胞泡在正腎上腺素中，它們就活得久。若將受到類澱粉蛋白傷害的腦細胞泡在正腎上腺素中，腦細胞的傷害就被減輕，它是阿茲海默症的解毒劑。所以每天學一點新東西，大腦就少退化一點，人也就能安心地頤養天年了。

可惜許多老人雖然知道學新東西的好處，卻覺得學習辛苦，不肯學，其實研究發現，只要每天學一點，持之有恆，這個功效還是會有。尤其我們的長期記憶有個特點，它會把看起來不相干的知識組織起來，找出它們脈絡和重點，使學習加深。

這個實驗是連續三天給大學生看一序列不相干的單字，三天後，請他們將所有看過的字都回憶一遍。結果發現他們會不自覺的把本來隨機呈現的單字，按類別（如家具類、食物類）寫在一起。表示他們在看的時候，雖然沒有想到這些字彼此之間的關係，但是在晚上睡覺時，大腦把它們分門別類組織起來了。

所以老不足畏，只要每天進步一點，仍然可以創造出有意義的人生。普賢普薩有一警世偈：「是日已過，命亦隨滅，如魚少水，斯有何樂？當勤精進，如救頭燃，當念無常，慎勿放逸。」

也就是說，不管自己多年輕，過一天，在世上的日子便是少一天，像魚賴以維生的水愈來愈少了，但是只要把握時間，像救頭髮被燃燒那樣，努力精進，人生還是大有可為的。黃公望開始畫《富春山居圖》時，可是高齡八十歲的老翁呢！

「勤精進」是人生的座右銘，徹底執行它，人生的意義自然出現，你會樂在其中，不知老之將至！

※本文節錄自《進步一點點，人生就會不一樣》/天下文化。