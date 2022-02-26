過去大家都說，如果是中廣型的蘋果型肥胖者，發生心血管疾病的風險，比胖在下半身的梨型肥胖還危險。沒錯！刊登在《歐洲心臟病學期刊》的研究再度提醒，即使不胖而體重正常的女性，如果肚子上有肥肉，發生心血管疾病的風險，比腿胖的人高出3倍。

●蘋果型身材的人 心血管疾病機率高

脂肪有較多在腹部、上身較豐滿、腰部不明顯、四肢不粗，但臀部扁平的身形，一般稱為「蘋果型身材」，而窄肩、腰細、臀部寬、大腿豐滿，脂肪主要堆積在臀部和大腿的女生，則稱為「梨型身材」。

這項研究是以1990年代中期，以美國婦女健康倡議為主題的研究項目，過去的研究都是在體重過重的人身上，這次則是分析體重正常，BMI指數在18到25之間的2600位女性，這些女性定期追蹤脂肪、肌肉和骨密度等檢查。

研究發現，即使體重維持正常，但是，有較多脂肪是在腹部的蘋果身型女性，在停經後，面臨心臟病和中風的風險，也較身形屬於梨型的女性高；這是因為腹部脂肪，也稱內臟脂肪，會增加第二型糖尿病和心血管疾病的風險。

●看看專家怎麼說

新光醫院教學研究部副主任洪惠風表示，這個研究再一次證實腹部脂肪的重要性，近幾年來，國民健康署從強調維持BMI指數，開始宣傳腹圍比體重更重要，男生腹圍要維持90公分以下，女生腹圍在80公分以下，這是很有意義的。

不過要提醒的是，雖然有研究認為臀部脂肪不但不影響健康，還具有保護作用，但很多臀部大的人，腹部脂肪也不少，所以，不要自認臀部脂肪有保護作用，還是應該維持正常體型比較好。