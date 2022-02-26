黑嘉嘉，職業七段女棋士，「台灣女子圍棋最強戰」辦了七屆，她包辦了四屆冠軍，當同儕都還在讀書、娛樂，享受青春年華，她每天花十幾個小時訓練或比賽，在圍棋中反省體悟，以黑子白子為樂，鍛鍊出沉著冷靜和剛強的意志力。

黑嘉嘉小時候就對下棋有興趣，要求母親帶她去學五子棋，可是當時沒有五子棋的課程，改報名圍棋班，無心插柳造就她日後的圍棋生涯。

「剛開始只覺得吃子很有趣，後來才知道圍棋變化多端」，八歲的時候深受日本漫畫《棋靈王》影響，心想，「每天下棋，還會有人付錢給你，怎麼會有這麼好的工作」，下定決心要當個職業棋士。

考驗專注力 每一步棋都是關鍵

她分享，進入圍棋世界，是一個不被打擾的狀態，當下只有你跟這一盤棋，你在跟自己對話，「你下這裡，對手可能下哪裡？」要去想所有的變化，找個最穩妥的一手棋，有時候下一手棋(下一步棋)就會想二、三十分鐘。

圍棋非常考驗專注力，她下過最久的一盤棋歷時七個半小時，稍微有一點分心，就有可能被翻盤，特別是進入關鍵時刻，要退讓、要進攻，都必須全局考量，每一步棋都會影響後面的局勢。

黑嘉嘉十四歲定段，踏上職業圍棋之路，此後，每年飛國外二十餘次，參加國際大小賽事，包括世界聯賽、混雙賽、女子個人世界賽，眾多比賽中，印象最深刻的是二○一○年廣州亞運的銅牌之戰。

到結束之前 都不能輕言放棄

「因為太想要贏，壓力很大」，她回憶，前局不盡理想，到中盤時局面差很多，內心絕望快哭出來，當下逼自己一定要冷靜，「這盤棋還沒有結束，不可以輕易放棄」，後來對手有些小失誤，才成功翻盤。

經過這一場賽事，她深深覺得，任何一盤棋到結束之前都不可以輕易放棄，包括她觀摩很多世界高手的棋賽，當你認定其中一方會贏，其實也不見得如此，永遠不可掉以輕心。

無獨有偶，一場在日本的比賽，盤中已經進入讀秒，要在一分鐘之內下這一手棋，不知該下在哪裡，當時她一樣逼自己不可以放棄，一定要找出最好的一手棋，或下在哪裡，對方的失誤會比較高，後來對方有點小失誤，影響整個局勢，最後成功翻盤。

「下完一盤棋，我全身都是汗」，中間翻盤，到官子階段可能又有失誤，雙方你來我往的攻殺，過程跌宕起伏，越慌亂越下不好棋，她一方面思考、一方面堅定自己要冷靜，即便是下錯一手棋，內心有波動，也會面無表情，冷靜思考如何補救。

游泳鍛鍊意志力 看淡輸贏

黑嘉嘉氣質出眾，有著甜美的笑容，她說自己的個性比較像父親，「爸爸幽默體貼，遇到事情會往好的方向去想」，桌上半杯水，有人認為「只剩下半杯水」，她是那種「還有半杯水」的人，比賽的局面不好時，她會給自己加油打氣，「比這局面更糟的都贏了，所以這盤棋也不能放棄」，往好的方面去想。

小時候母親帶她學很多才藝，包括鋼琴、琵琶、體操、書法、畫畫、游泳，尤其是游泳，鍛鍊了她堅強的意志力，她分享，下雪的冬天，每天早晨起來游泳，經常邊游邊哭，想要放棄，但還是勉強自己繼續游，因為不游會更冷，後來這樣的意志力完全用在棋藝上面，一路過關斬將。

對於輸贏，她看得很淡，從小媽媽教育她，「輸了棋不打緊，重要的是從這盤棋中學到什麼，然後不要再犯」，她坦言，多少會有一點沮喪，但是在檢討之後，了解輸棋的原因，內心就會比較釋懷。

她補充，其實在盤中官子階段，雙方就已經知道輸贏，不管輸或贏，內心都還算平靜，圍棋不像其他運動，結束之後很激動，通常數完地盤之後，雙方面無表情地把棋子收起來，很難從棋手的表情看出勝負。

精進棋藝 時時「復盤」檢討演練

十一歲到十四歲，她在美國生活，當地沒有圍棋老師，只能在網路下棋，每下完一盤棋，她都會進行「復盤」，檢討自己哪個地方下得好、哪個地方不好，以自學方式精進棋藝，後來在網路從六段升到九段，為她的職業棋士之路奠定良好的根基。

「復盤是了解自己很好的方式」，她認為自己最大的問題是下棋太慢，導致後半盤時間不夠，常在讀秒時失誤，要努力調整布局速度，包括中盤的速度。

有時候在游泳時，突然想到哪個局面，下哪一手棋更好，有一次跟林海峰老師搭檔混雙賽，比賽完近一小時的檢討，隔天早上六點，她接到林海峰老師的電話，分享昨日的賽局下哪一手棋會更好、會有機會贏棋，可見大家無時不刻都在復盤，想著如何精進棋力。

她認為，檢討自己很重要，「復盤」也很適合用在生活或職場上，工作案子結束之後，回頭過來想想當下做的決定是否得宜，有沒有更好的處理方式，可以增進工作的效率。

開闊眼界 自我挑戰跨入演藝圈

黑嘉嘉下棋很保守，喜歡下最安全、穩健的一手棋，二○一六年，她發現自己的棋力遇到瓶頸，沒有辦法突破，「當棋力到一定的水準，要再往上爬，關鍵是格局和眼界，不是技術」，為了開闊眼界，她毅然決然跨入演藝圈，挑戰自己不熟悉的領域。

她分享，以前作為職業棋士，社會跟自己沒有多大的關係，只要把這一盤棋下好即可，進入演藝圈跟社會有更多的連結，看到不同的工作型態，歌手、劇組人員背後的辛苦，心裡有很大的激盪和感觸。

二○一○年進入亞運賽之後，直到二○一八年才又再度進入世界決賽，關鍵在於二○一六年進入演藝圈，嘗試不同的事物，爾後下棋時，比較有勇氣挑戰自己不熟悉的局面和不擅長的棋路。

「你的世界有多大，你的棋盤就有多大」

「你的世界有多大，你的棋盤就有多大」，當你看到一個局面，所能想到的只有兩手棋，如果你的世界夠大，會發現原來還有第三種選擇。

作為一個職業棋士，必須保持冷靜，刻意壓抑情緒，甚至告訴自己不能有情緒，導致她感受不到內在情緒，不太會表達情感，進入演藝圈之後，才慢慢學習把自己的感受說出來，思考自己為何有這樣的感受，要把這樣的感受用在表演上面。

下棋的內斂和演戲的外放，如此的反差會不會影響日後的比賽？她說，「下棋時非常專注，感受不到太多東西，影響不大」，能夠隨時抒發情緒，身心也會比較健康。目前的她，正為下一階段的世界混雙賽做準備，並成立圍棋教室，傳揚圍棋文化。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1122期》)