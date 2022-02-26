根據《財訊》報導，在半導體產業纏鬥超過40年的英特爾與超微，如今迎來了完全不一樣的市場地位。英特爾最新的市值為1972億美元，而超微在收購賽靈思之後，市值一舉躍升至1977億美元，正式宣告超越英特爾。

《財訊》報導指出，而造成這個激烈轉變的起點，就是超微在6年前推出的Zen架構，同時開始與台積電進行大規模合作，在進行這些策略的時候，超微事實上已經瀕臨破產。也因為當初超微的狀況極差，即便推出新架構，英特爾也沒有放在心上，並做出更好的反應。

當初的英特爾可以說是被踩到腳指頭的恐龍，反應慢了不止半拍，沒有在產品技術尚有更好的革新，反而僅是透過行銷手段掩飾自己的擠牙膏行為，最終讓超微反攻成功。

當然，英特爾現在仍是資料中心、PC處理器的市場領導者，該公司仍擁有X86處理器超過7成的市占，但市場估值不是看現在的市場優勢，而是未來的發展空間。很明顯的，市場認為，超微未來的發展潛力仍要高於英特爾。

《財訊》分析，英特爾想要反攻，恐怕還是要看未來由該公司執行長基辛格領導的IDM2.0佈局能否實現，目前英特爾晶圓代工業務仍是海市蜃樓，尚沒有任何實際加入的客戶，而其製程技術與台積電也有明顯的差距，對英特爾而言，挑戰才剛開始。

根據《財訊》報導，在拿下賽靈思之後，超微在FPGA市場超越英特爾，而擁有FPGA技術之後，超微也能夠在通訊、資料中心，甚至是未來更廣的人工智慧運算領域擁有更好的發展空間，並直接威脅英特爾，甚至輝達。

不止英特爾，超微的市值也超越了高通，由於與三星晶圓代工廠合作，導致產品力衰退，高通在中國手機業者的市佔率明顯下滑，不過與英特爾不同的是，高通股價仍然持續增長，聯發科手機晶片出貨的增長對高通不是威脅，反而是為高通帶來了額外的營收。