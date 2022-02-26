受惠於竹科吸引大量就業人口，新竹房市始終保持熱絡，竹北市、新竹市蛋黃區房價居高不下，使得年輕首購族將目光轉向竹東、竹南、頭份等蛋白區，其中竹東區內至善重劃區因生活機能完善，入住後沒有一般重劃區的醞釀期，造成當地房市供不應求，價格上看3字頭。

經營新竹多年的優質建商—富廣建築團隊，在桃竹苗一帶均可看見他們的作品，這次在竹東推出指標新案「富廣和合」，除了承襲先前「富廣美美」與「桔。公舘」注重個案細節規劃的DNA外，更在格局上做出調整，讓住戶享受舒適的居家環境。

富廣和合位在政商新都心，周邊擁有中央市場與傳統商圈，生活機能強，不需要發展等待期。(圖/業者提供)

【大新竹地區中央地帶交通便捷 竹東進竹科不必塞車】

位於大新竹地區中央地帶的竹東鎮，人口將近10萬，曾為台灣三大鎮之一，過去以玻璃、木材、水泥等傳統產業起家，當地人文薈萃、藝術氣息濃厚，是客家文化重要發源地。隨著台灣水泥遷址，當地已經沒有大型工廠，使得竹東居住環境更加舒適。

外縣市移入新竹的居民中，有不少人在竹科工作，交通是否便利成為其買房重要考量，上下班尖峰時刻從竹北進入竹科可怕的塞車情況，是所有竹科人揮之不去的夢魘。而在大新竹地區中央地帶的竹東，通往竹科的路線較多，可走68快速道路，也可從北埔經過寶山進入竹科，約20分鐘即可抵達，也因此有越來越多竹科人選擇在竹東買房。

竹東另外一項吸引人的要素為生活機能強，即使沒有百貨公司與電影院，但賣場與市場應有盡有，當地也擁有熱鬧的下公舘商圈與北部最大客家市集—竹東中央市場，逛街購物十分便利。從竹東沿著台3線一路向東走，可以抵達周圍300多個露營區，是假日休閒的最佳去處，竹東不僅是工作起點，也是旅遊起點。

富廣和合針對不同消費者需求，共推出四款室內格局。(圖/業者提供)

【富廣建築團隊重視在地人文 於至善重劃區推出指標新案】

受訪的富廣和合專案經理表示，富廣建築團隊重視「接地氣」，與在地人文互動、進行深度交流，並以「藝術、人文、生活家」為核心精神，首創「一戶一畫」，凡是購買富廣的建案，皆可獲贈當地藝術家一幅畫作，讓美感從日常生活中培養起。

這次的新案「富廣和合」位於至善重劃區內，由富廣建築團隊旗下富洋建設及捷笙建設所推出。至善重劃區面積約4公頃，區域內除了第二國民運動中心即將興建外，已有鎮立游泳池、環區步道、兒童公園與台大醫院新竹分院。有別於一般重劃區需要近10年醞釀，生活機能才趨於完善，至善重劃區因鄰近下公館商圈而不需要等待期，民眾入住即可享有十分便利的生活機能。

「富廣和合」較少規劃走道，讓室內空間更加寬敞。(圖/業者提供)

【富廣和合個案表現佳 無虛坪規劃提升居家舒適度】

「富廣和合」在個案規劃上經過精心琢磨，共有2房、2+1房、3房，以及3+1房四種格局，僅少規畫走道，讓房間坪數變大，空間更寬敞。室內標配使用普利司通PushMaster管線系統，不僅易於更換保養，且有效防止漏水；其他選用標配如提供10年防水保固的PUDA卜大整體浴室系統、KOHLER、TOTO衛浴設備，與櫻花三機，讓民眾住得舒適，更住得安全。

【同樣的價格住更大的房子 富廣和合買氣旺】

以目前區域房價來看，同樣的價格買在竹東，比住在竹北更寬敞，因此「富廣和合」在銷售初期即掀起詢問熱潮，其中多為竹科人前來看屋，而富廣建築團隊也秉持透明公正進行交易，銷售過程中不二價，也不做紅單轉讓，目的就是為了讓在這裡置產的消費者，擁有一個最舒適的家。