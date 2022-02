近年來,隨著人工智慧(AI)、機器學習以及物聯網(IoT)等智慧數位科技的創新與發展,全球颳起一股數位轉型浪潮,各大企業也紛紛面臨轉型的壓力與挑戰。根據知名市調機構IDC的研究報告顯示,預估二○二五年全球數位轉型支出將高達二.八兆美元,雖然去年受到COVD-19疫情籠罩的影響,支出的成長幅度稍微趨緩,不過整體來看,二○二一~二五的年複合成長率仍將高達十六.四%,成長力驚人不容小覷。

數位轉型刻不容緩

值得留意的是,要達到數位轉型,雲端所扮演的重要性更是不言而喻,進一步分析,在資訊的領域中,目前雲端運算可用三種分類方式,分別是以其所提供的服務標的作為分類依據,主要有軟體、平台或基礎架構三種,也就是近年來大家常常聽到的IaaS(Infrastructure as a Service,基礎建設即服務)、PaaS(Platform as a Service,平台即服務)以及SaaS(Software as a Service,軟體即服務)。

IDC研究資料顯示,到二○二五年為止,光是全球軟體的投資,就將成長到一.二兆美元,其中SaaS所占的比例約為三成二左右,換算下來大約是三九一○億美元左右的規模,若是以年複合成長率來看,更是來到將近兩成左右,而SaaS的成長能夠達到如此驚人的幅度,當然不會是空穴來風。

最重要的原因,就是因為現在大多數企業都認為SaaS促進數位轉型的關鍵驅動力。SaaS為雲端型軟體交付模型,簡單來說,就是雲端供應商可以開發並維護雲端應用程式軟體、提供自動軟體更新,藉由網際網路訂閱授權而不需經由一次性的安裝或購買,並可以透過隨用隨付的方式提供軟體給客戶,是近年來在市場中快速崛起的營運模式,也是各大廠積極插旗布局的領域。

雲端服務三強鼎立

目前在全球雲端運算服務的基礎建設和研發上,由亞馬遜(Amazon)占據領導地位,占整體市值約三三%,其次則為微軟(Microsoft),Google則位居第三。從網路書店起家的亞馬遜,如今事業版圖眾多,包括:實體通路、雲端服務、物流、影視娛樂等。最值得關注的就是,其二○○六年看準網路服務商機開始推出AWS(Amazon Web Services),該領域業務自一四年起每年獲利都可以達到整個集團獲利的一半以上,在過去超過十五年中,AWS推出了二○○多項服務和解決方案,涵蓋運算、儲存、資料庫、機器學習等領域,以三成以上市占率穩坐全球最大雲端服務商的龍頭寶座,領先微軟與Google,更是帶動其股價與市值屢屢創高。(全文未完)

