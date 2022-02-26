星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分享，射手座、天秤座、白羊座、水瓶座是標準樂天派，遇到問題也不會被打敗，總能迅速從低落情緒中爬起來，非常樂觀正向。

▍1.射手座

射手座是標準的樂天派，就算遇到很棘手的問題，依然保持樂觀，大家都覺得情況已經很糟，他們還笑得出來，甚至可說是「不見棺材不掉淚」，他們總能有各種方法來開導自己，不會陷入低落情緒之中，就算真的沒辦法解決，他們還有「逃避」這個大絕招，寧願直接擺爛也不想要煩惱纏身。

▍2.天秤座

天秤座雖然很怕跟人起爭執，不過在緊急時刻絕對不會輕易認輸，他們本來就常常在社交場合打滾，訓練出來的好口才立刻派上用場，就算自己要負責任，也要找一個人陪著背黑鍋，他們總能想出各種方法來分散自己的壓力，不會獨自承受一切，所以能維持樂觀正向，不會陷入負面情緒中。

▍3.白羊座

白羊座是很好看透的人，他們內心在想什麼，外表就能看得一清二楚，他們神經很大條，情緒表現也很簡單，不是高興就是生氣，一些細膩的情緒像是自責、委屈、難過、後悔等，在他的世界並不存在，有事惹自己不爽了就生氣，然後情緒來得快去得也快，一下又恢復活力，充滿鬥志。

▍4.水瓶座

水瓶座總是活在自己的世界裡，別人怎麼想他不是那麼在乎，如果遇到問題，他也能保持冷靜，就算真的遭遇很大的挫折，他們也只會在深夜默默顧影自憐，睡醒之後又是一尾活龍，他們不會讓自己低落太久，因此給人樂觀開朗的印象。