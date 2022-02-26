前交通部長林佳龍昨出席民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮，表態不選新北市長，對此，國民黨新北市議員葉元之認為，自己觀察林回答問題的方式，顯然就是留了一手，林雖不想選，但最後應該還是會選新北。

對於林佳龍表態是否參選新北市長，葉元之昨（25日）在臉書發文表示，首先，林的回答問題並不是很乾脆，記者問林是否不選，林嗯了半天，停頓了幾秒才回答對，腦海顯然是在盤算後路。

其次，葉元之指出，林說不選，可以找綠委林淑芬跟蘇巧慧來選，但這兩個人一聽就不可能，林淑芬在民進黨內關係並不好，之前才因反萊豬被處分過；蘇巧慧更不可能，父親蘇貞昌選完女兒選，難道民進黨新北市長參選人是世襲制？

葉元之認為，所以看的出來，林佳龍這樣回答就是留了一手，因為林想循蘇貞昌的模式，透過參選重回政壇。眾所皆知，林首選是台北市，也積極在運作，但看來民進黨高層比較屬意衛福部長陳時中，現在還多一個競爭者前副總統陳建仁，林佳龍雖不放棄爭取，但沒魚蝦也好，也做好選新北的準備，但對新北市而言，人民要找的是真心想為新北市做事的市長，不要為了個人權位，把新北市當跳板、備胎的政客。