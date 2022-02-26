在俄羅斯加劇攻擊之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日抨擊歐洲領袖，對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）一事悶不吭聲。前立委沈富雄認為，憑良心講，開戰以後到現在，澤倫斯基表現得不錯，反而是北約處理烏克蘭的態度拖泥帶水，是不好的。

沈富雄25日在《少康戰情室》節目中提到，很多人把烏克蘭總統澤倫斯基看扁了，說他把國家帶到這種險境。但憑良心講，開戰以後到現在，澤倫斯基表現得不錯，不但沒跑，還有板有眼。

「將心比心」，沈富雄認為，澤倫斯基做得不錯，今天會觸發危機，頂多就是要把加入北約的心，赤裸裸的表現太過火，而且寫進憲法。

沈富雄認為，問題在北約，北約如果非常乾脆同意烏克蘭加入北約，普丁要動手都來不及。如果不同意，就讓烏克蘭死心。但又好像說要，又好像不敢要，一拖一拉，最後沒進入北約，普丁就有足夠時間，累積怨氣，累積到今天，才會變成如此。他強調，北約處理烏克蘭的態度拖泥帶水，是不好的。