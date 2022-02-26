俄羅斯總統普丁24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，俄軍已經攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區；克里姆林宮25日卻表示，俄方已準備好與烏克蘭展開談判。曾預測俄羅斯、烏克蘭不會打起來的前民進黨立委沈富雄透露，有網友跑來臉書罵他，說他錯了，他反省的結果，並不覺得丟臉。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，美國為什麼要講得那麼清楚，其實挪威總理、北約秘書長說，只要你不惹我北約的盟員國任何一國，就不出兵了，人家是君子嘛。沈富雄說，他也是君子，所以他第一次說不出兵、第二次說不出兵，都對了。第三度俄羅斯怎麼出兵了，他真的很丟臉，人家還進來臉書罵他，說他錯了。但他反省的結果，並不覺得丟臉。

沈富雄認為，因為普丁的行為是偽君子加真小人，他承認烏東兩個小國，稱和他們有邦交，然後這兩個小國說，我們需要你保護，要俄羅斯進來。但如果俄羅斯進來只是為了烏東，比較沒有話講，但俄羅斯進來以後，就到處點火，這就是真小人。其實普丁攻打烏克蘭，很少人料得到，真的是很敢就對了。

沈富雄甚至表示，他不同意這次普丁佔上風，這要看最後的代價付出多少，民心的向背是最重要的，當普丁用坦克車輾過人家的家園，最後大家都討厭他，大家都心向西方，俄國僅能夠得到克里米亞、喬治亞，在普丁垂垂老年時，能夠把蘇維埃帝國的榮光，帶進他的墳墓嗎？他覺得，普丁付出的代價太高了，而他達到的目的，卻只是表面上蠶食一點點，但是最終的結局，反而讓西方世界通通團結起來。