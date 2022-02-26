大新竹合併升格議題仍在立法院審議中，行政院顧問鄭宏輝認為，新竹的進步發展不能等待，為了傾聽民意、凝聚共識，鄭宏輝展開「升級新竹面對面——十萬戶百萬步計劃」，將從故鄉頭前溪畔出發，以步行的方式，最直接向民眾傳達「升級新竹」的建設願景。

鄭宏輝認為新竹市面積雖然不大、人口不多，但承載台灣的未來，是名符其實的「護國城市」。(圖/鄭宏輝提供)

鄭宏輝指出，新竹市的面積不大，只有104平方公里，新竹市的人口不多，45萬人，但是新竹市卻承載著台灣的未來，也承載著世界的未來，是名符其實的「護國城市」。鄭宏輝強調，大新竹合併升格的議題，仍待立法院審議通過，但是經濟與產業的發展不能等，尤其面臨國際上科技與城市發展的高度競爭，城市居民的凝聚共識，並且展開超前部署，實在是最重要的工作。

「十萬戶百萬步計劃」是鄭宏輝(右)透過步行走入基層和新竹市各角落，傾聽民意心聲，說明大新竹的建設發展願景。(圖/鄭宏輝提供)

鄭宏輝表示，「十萬戶百萬步計劃」將會從自己的故鄉，頭前溪畔的中華路一段出發，透過步行的方式，與新竹市民展開面對面的溝通與討論，期望透過最溫暖最直接的互動，走入基層和新竹市各個角落，傾聽民意的心聲，說明大新竹的建設發展願景。

鄭宏輝將橫跨新竹市各個行政區，也會遍訪竹科聚落，凝聚舊城區的文化力，與新竹市民共創「升級新竹」的美好願景。(圖/鄭宏輝提供)

鄭宏輝也指出，新竹市是「二元發展」的城市，有累積三百年的文化底蘊，也有稱霸全球的竹科創新科技實力，這些都展現在城市蓬勃的文化力、科技力與創造力。生活在這個城市的「人」，才是這個城市的主角，因此鄭宏輝將會走過中華路一段到六段，橫跨各個行政區，也會「光復路走透透」遍訪竹科聚落，並透過東西南北四城門為核心，凝聚舊城區的文化力，與新竹市民面對面的討論，共創「升級新竹」的美好願景。