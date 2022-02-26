俄羅斯派出大軍進攻烏克蘭，以軍力優勢接連突破，烏首都基輔也面臨遭攻佔危機，俄烏戰爭也引起網友台海戰爭聯想。就有網友詢問，若台海戰爭真的開打，第一個逃到美國的人會是誰，一名長輩回文，表示早在1995年就有人示範過了。

有網友在PTT八卦版詢問「台海開戰的話 誰會第一個出發去美國」，他表示，台灣有許多人有美國籍或是綠卡，俄烏戰爭已經開打，若台海開戰的話，誰會第一個去美國，引發討論。

對此一名長輩也出來回文，表示實際情況早在1995年台海危機就已經上演過。他說，現在年輕人沒經歷過，但許多老人印象都很深刻，自己還記得當年一堆人，在新聞上說奮戰到底，最愛台灣，結果人在日本訪問。

此外，當時機場爆滿，有綠卡、永久居留權的搶著買機票出國，許多留學生在美國產子，孩子有綠卡自己沒有，就把孩子托給友人帶著現金一個一個上飛機。原PO說，有錢人基本上都利用出差、訪友或度假名義跑出國，甚至還有鄰居雖然窮，但把所有東西變現，湊到數十萬台幣，弄到斯里蘭卡護照，還回頭跟他炫耀。

原PO說，真正的窮人如自己，就只能照常上下班，每天看新聞，其他聽天由命，直言最後遭殃的都是窮苦人家，有錢人到哪都不擔心。

文章也引出不少有年紀的網友回文：「那時候流行移民紐西蘭，自己也差點過去」、「當時中山北路七段全部貼紅字在出售」、「我那時3歲 拿到半年的美國旅遊簽證」。

此外，也有人直指最先跑出去的一定是一些獨派大老：「看之前疫苗荒，誰跑去美國打BNT啊」、「很多獨派都雙重國籍，長年旅居海外了」、「光沒疫苗就怕死了，何況戰爭」、「那些三不五時就在喊抗中保台的一定跑第一」，還有人提出不同看法：「沒有第一個吧，都整機整機的政要富商」、「不分藍綠，有綠卡的都會先跑啦」、「一堆官員家人都住海外，只剩下韭菜繼續留在台灣喊聲」。