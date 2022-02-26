美國總統拜登今天提名哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官傑克森出任美國最高法院大法官。若獲得確認，傑克森將成為美國史上首位出任大法官職務的非裔女性。

美國聯邦最高法院自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）1月下旬宣布，將在最高法院目前庭期結束時退休，當時拜登就表示期望提名非裔女性進入最高法院，這也是拜登競選時的承諾。

在經過近1個月的徵詢與審查後，拜登今天宣布提名傑克森（Ketanji Brown Jackson）出任大法官職務，拜登在提名聲明中讚許她是「美國最聰慧的法律人之一」。傑克森的任命若能獲得參議院確認，她將成為美國史上首位進入最高法院的非裔女性。

現年51歲的傑克森畢業於哈佛法學院，曾經擔任布雷爾書記官，在法律界擁有廣泛經驗，曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。若獲確認，傑克森也將成為第一位在最高法院任職的前聯邦公設辯護人。

美國聯邦最高法院目前保守派占6席，自由派占3席。任職大法官27年的布雷爾退休，讓拜登獲得提名遺缺的第一個機會，但他仍無法改變最高法院的意識形態平衡。不過，拜登可藉提名一位年紀輕很多的法官出任這份終身職，恢復自由派的生氣。（編輯：徐睿承）1110226