網不解為何好市多柳橙每顆都被開大洞，釣出許多內行人解答，原來是臍橙。(圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區)

美式賣場好市多深受喜愛，不少獨有產品都廣受歡迎，也時常出現一般人平常極少看到的食材蔬果。一名網友就表示，自己在蔬果區採買，卻看到每顆柳橙都被開了大洞，不解詢問怎麼回事，立刻就有許多內行人跳出來解答，也讓原PO以及其他網友直呼長知識。

男網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》PO出照片詢問「好市多的香吉士為什麼每個都有打洞」，只見照片中的柳橙，每顆中間都出現了一個大洞，且形狀類似肚臍，讓他百思不得其解。

文章PO出後，立刻有許多內行人給出解答：「不是打洞啦，是本來就這樣」、「人家天生就長這樣好嗎XD」、「這叫臍橙」、「臍橙啊，俗稱肚臍丁」、「臍橙~水多肉質細又甜，多放一段時間，等皮薄一點會更好吃」、「臍橙！比一般的柳丁填多了，果肉超好吃」、「我女兒超愛」、「之前去信義鄉買，18顆要800元，但真的超讚」、「很甜喔！還無仔」、「臍橙，很好吃，另外推薦血橙，也是超美味」。

看到內行人解答後，不少網友也驚呼長知識：「感謝提問，不然我還真的不知道」、「以前都沒看過」、「長這麼大真的第一次聽到這品種」、「真的是長見識」。