柯潔慘敗後相當難過，表示實在不知道圍棋該怎麼下了。(圖／bilibili)

曾佔領世界第一寶座許久的大陸圍棋好手柯潔，在25日農辛杯上慘敗給現任世界第一的韓國選手申真諝，賽後柯潔開直播複盤，表示申真諝下的棋，有80%與人工智慧吻合，崩潰直呼是自己有史以來最委屈的一次，更直言以後不知道圍棋怎麼下了。

農辛杯25日來到準決賽，由柯潔對上韓國現任掌門人申真諝，兩人過往交戰成績由柯潔11:7領先，此次賽前柯潔也是信心滿滿，表示自己在野狐上已經23連勝，也翹課與AI練習了80個小時。

未料開戰沒多久後，一次右下角誤判，柯潔自此到終於一路被壓著打，勝率驟降至20%左右，完全沒有機會，反觀申真諝展現出驚人的計算能力與零失誤表現，才下到140手，AI《絕藝》就判斷申真諝高達99%，最終柯潔在收官階段就棄子投降，這也是數十年來大陸第一次缺席世界賽冠軍爭奪，冠軍戰將由申真諝出戰日本隊主將一力遼。

柯潔事後也在「bilibili」開直播複盤，過程中一度情緒激動，他表示，申真諝下的棋步，有許多是自己真的從未想到，申真諝下的棋更是與《絕藝》吻合度高達71%，直說沒下過只有自己失誤，對方卻零失誤的棋，沒想到一個人類能強到這種地步，自己的挫敗感相當強烈，因為賽前真的準備了許久。

柯潔表示，自己當年跟AlphoGo下的時候，都沒有如此絕望過，這盤棋真的是史上最委屈、無力的一次，自己過程中設了許多陷阱，但都被完美迴避，更直說申真諝的實力比當年戰勝李世乭的AlphaGo還要強，甚至可能只比Master版本弱一點，斷言就算讓一力遼一子都照樣能贏，「感覺圍棋現在已經完全沒法下了」。

事實上，申真諝因為極為恐怖的計算能力，尤其是劣勢情況下與讀秒階段的強大判讀能力，遭大陸與日本棋迷稱為「申工智能」，在今天比賽後，申真諝已經達成對大陸選手的24連勝，若冠軍戰戰勝一力遼，將可拿下第四座世界冠軍。