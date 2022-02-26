很多人對烏克蘭遭俄羅斯攻打與拜登袖手旁觀表示不解，一個人口4千多萬的國家，選出輕率幼稚的領導人，上任沒多久就鬧了不少笑話，還弄到2個核武大國惡言相向，最後俄軍在眾目睽睽下入侵，連台灣都不知所以卻很認真的跟著看熱鬧，最後只獲得美國打打嘴砲，幾乎就是一場荒誕的鬧劇。從澤倫斯基上台後的幼稚行徑看來，選錯一位總統──不論是澤倫斯基或是川普──都證明一件事：國家的災難都不是意外造成的。

澤倫斯基2019年5月以高達7成支持度當選烏克蘭總統。當時就有人批評，他唯一與政治沾上邊的經歷，就是在鬧劇裡扮演過總統。他上台後還真把總統角色當喜劇演，找了些他熟悉的人──喜劇團隊成員、演員、製片、娛樂界律師、經紀公司與電影公司老闆──來組成核心決策小組，讓他們出任總統府辦公室主任、首席政策顧問、情報局長、國防委員會顧問等職，名副其實的「雞犬升天」。

澤倫斯基2019年5月以高達7成支持度當選烏克蘭總統，當時就有人批評，他唯一與政治沾上邊的經歷，就是在喜劇裡扮演過總統。（圖／推特@ZelenskyyUa)

他就任時烏克蘭與東烏頓巴斯地區戰爭已經打了5年，為解決這個問題尋求俄羅斯協助解決，先主動撤軍並表達善意，組成了德法俄烏的四方會談，會談更納入盧甘斯克和頓涅茲克2個宣布獨立的州，同意給予他們高度自治的地位。但是他的軟弱與急於求成的性格讓普丁看破，不只沒有保住東烏，反而讓普丁更加牢固地控制這2個州。

烏克蘭政治動盪，選出一位不合適的領導人，造成國家的災難。（圖／@ElshanGasim）

澤倫斯基活生生讓普丁給耍了之後，他推翻四方會談所有承諾，轉向投靠美國。不料美國也不是什麼好東西，當時川普正在競選，對手拜登的兒子杭特．拜登陷入為烏克蘭天然氣公司擔任白手套醜聞，川普以扣住援助款施壓澤倫斯基，要他查明此事讓川普用來打擊拜登，但澤倫斯基沒查出所以然。這件事後來被美媒爆料，美國國會還因此啟動對川普濫權的調查，打算藉此彈劾川普。川普為此責怪澤倫斯基幫倒忙，尚未當選的拜登也對他記恨在心。一次沒有任何結果的政治操作，同時得罪連著2任的美國總統，澤倫斯基也算是政界奇葩。

澤倫斯基在烏克蘭遭侵略時對媒體說，這可能是你們最後一次見到我活著。（圖／推特@WW3updated）

澤倫斯基闖禍後，找上川普的國務卿蓬佩奧幫忙。蓬佩奧當時全心反中，看中烏克蘭製造航空發動機巨頭馬達西奇公司出售案，當時中國急需獲得發動機技術，不惜砸下重金搶標，交易已經談成，蓬佩奧要澤倫斯基否決這項交易，並下令將馬達西公司國有化，澤倫斯基很快地照辦，當然，這下子把中國謀劃多年的馬達西奇收購案案砸了，又在美俄之外再得罪中國。名列聯合國安理會5個常任理事席位的核大國，他在不到2年內得罪了3個。美國知名政論雜誌《大西洋》月刊就調侃道：「烏克蘭總統的位子如果空著沒人幹，狀況應該會比現在好得多。」

烏克蘭製造航空發動機巨頭馬達西奇公司出售案原已談好由中企收購，在蓬佩奧的授意下，澤倫斯基否決這項交易，並下令將馬達西公司國有化。圖為馬達西奇展出航空發動機。（圖／MOTOR SICH）

阻止了馬達西奇收購案後，川普把扣下的軍事與經濟援助款項共數億美元總算給了烏克蘭。澤倫斯基向蓬佩奧提出烏克蘭參與北約的軍事演習，蓬佩奧表示支持，於是2020年9月就開始參加北約一項大規模聯合軍演。他還找上英國尋求支持烏克蘭加入北約，有美英兩國支持，澤倫斯基信心滿滿。而加入北約要所有成員國同意，未完成程序前，烏克蘭暫以「增強夥伴國」名義參與北約的活動。

俄軍攻打烏克蘭後，首都基輔居民大量逃離市區，未逃離的則聚集在地鐵站內躲避砲火。（圖／推特@VABVOX）

此時美國進入2020年底的總統大選，澤倫斯基也準備迎來他上任後最重要的唯一一項政績。不料拜登當選上任後，並未認真看待烏克蘭加入北約的問題，未知拜登是否仍對澤倫斯基查拜登長子杭特的案子記恨在心，拜登上任後舉行的北約峰會沒有邀請烏克蘭以觀察員身份參加。雖然如此，2021年的北約軍演烏克蘭還是參加了，但烏克蘭加入北約的事已引起普丁的警覺，先挑動頓涅茲克與盧甘斯克加強對烏克蘭政府軍攻勢，把先前失去的地段全部奪回，普丁也同時開始往俄烏邊境與白俄羅斯部署軍隊。

美國總統拜登在俄軍部署至烏克蘭邊境時，不知打什麼算盤，突然表示要對烏克蘭提供軍事援助，還邀請澤倫斯基到白宮作客，可能因此造成澤倫斯基在加入北約問題上的誤判。（圖／推特@CBSNews）

令人納悶的是，這時拜登不知打什麼算盤，突然對烏克蘭提供軍事援助，還邀請澤倫斯基到白宮作客。他藉機再向拜登提起加入北約的事，拜登口頭上雖表示支持，卻一直找藉口推拖。由於東烏情勢惡化，俄軍在俄烏邊境部署軍隊數量漸增，澤倫斯基向拜登說，最壞情況可能會與俄羅斯發生戰爭，拜登回應稱，「烏克蘭加入北約，確實會激怒俄羅斯。」到年底時，面對俄羅斯在邊界駐軍15萬，普丁也下了最後通牒，澤倫斯基仍打算用苦肉計來迫使北約接受他，仍舊以強硬姿態反擊普丁。

直到2022年，澤倫斯基還在想用各種加入北約的奇特招式，包括把加入北約寫入憲法。在2月中俄羅斯開戰前幾天，澤倫斯基還跟幕僚們商量是否先搞北約入憲公投後再修憲，但討論還沒結果，俄軍已經越過邊界殺進城了。

一些政治評論稱，澤倫斯基這種巨嬰個性在一般民主或專制國家的政界是不可能會出頭的，只有帝制國家才會生出這種寶貝來主政。以他的表現，算得上是二戰後最搞笑、最無能的國家領導人，在俄軍攻至首都基輔近郊時，他還發表講話抱怨「西方國家已完全拋棄烏克蘭」，像極了得不到糖東坐地哭鬧的孩子，難怪拜登對此只能回應說「為烏克蘭人民祈禱」了。