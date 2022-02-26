俄烏開戰逢低買盤推升 美股道瓊飆漲834.92點 06:362022/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄烏開戰逢低買盤推升 美股道瓊飆漲834.92點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無視俄烏戰事推升大宗物資價格，投資人逢低介入，美股今天收長紅。 道瓊工業指數終場上漲834.92點，或2.51%，收在34058.75點。 標準普爾500指數上漲95.95點，或2.24%，收在4384.65點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲221.05點，或1.64%，收在13694.63點。 費城半導體指數上漲53.515點，或1.57%，收在3452.674點。（譯者：徐睿承）1110226 熱門股－鈺太 攻上漲停股價創高 俄烏戰爭原物料持續上漲 經濟衰退機率上升 #收在 #34 #上漲 #無視 #俄烏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰火延燒 台股漲幅收斂終場上漲57點週線收黑 14:152022/02/25 財經 俄烏駁火 散裝航運陷近憂遠慮 04:102022/02/26 財經要聞 俄烏開打恐陷停滯性通膨 全球央行緊張了 20:102022/02/25 財經 俄烏危機 歐學者：中國樂見美歐分心 04:102022/02/26 焦點新聞 新台幣月線連二貶 2月跌1.93角 04:102022/02/26 金融．稅務 牛津開首槍 調降全球GDP成長 04:102022/02/26 財經要聞 高股息當道 0056受益人數、規模雙創新高 04:102022/02/26 財經要聞 緊盯俄烏 國防部長：自己國家自己防衛 04:102022/02/26 焦點要聞 鋼鐵人披戰甲 14檔價量齊揚 04:102022/02/26 財經要聞 法人看好福懋油、福壽等營運 棕櫚油價狂飆 食用油廠受惠 04:102022/02/26 財經要聞 台股失守萬八 台幣貶破28 04:102022/02/25 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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