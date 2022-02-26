無視俄烏戰事推升大宗物資價格，投資人逢低介入，美股今天收長紅。

道瓊工業指數終場上漲834.92點，或2.51%，收在34058.75點。

標準普爾500指數上漲95.95點，或2.24%，收在4384.65點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲221.05點，或1.64%，收在13694.63點。

費城半導體指數上漲53.515點，或1.57%，收在3452.674點。（譯者：徐睿承）1110226