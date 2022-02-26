俄羅斯入侵烏克蘭，在陸海空三面夾擊，俄軍部隊已攻進烏國首都基輔。無黨籍立委高金素梅昨(25日)在臉書談到，這場衝突本來靠著外交的不斷斡旋，和平的曙光其實已經不遠了...；但是，一直以來依靠發動戰爭擺脫危機的美國，卻決定要兜售戰爭。該篇貼文引發2.2萬名網友關注，國民黨台北市議員羅智強也現身留言，「沒有一條人命，值得為戰爭犧牲」。

俄軍地面部隊25日從東及東北方向攻進基輔北部住宅區奧博隆（Obolon），政府大樓附近傳出槍聲，烏國防部敦促民眾準備汽油彈抵抗。美媒引述不具名美國官員表示，基輔恐怕在96小時內淪陷，政府一周倒台，由親俄傀儡政府取代。

高金素梅指出，追問美國為何不出兵相救是問錯了問題，應該追問的是「美國為什麼一定要推銷這場可以避免的戰爭？」也許早在2003年美國羅織謊言、侵略伊拉克的時候，就公布過答案了，因為這符合美國的利益，然而戰爭是多麼痛苦的領悟啊！和平到底丟到哪裡去了？

而羅智強現身留言後，也引發網友按讚，不少人說，「沒有一個總統的意識型態，值得讓人民上戰場犧牲」、「但是現在的蔡政府卻漸漸把台灣推往戰爭」、「遠在天邊的人命不是人命這是國際現實...」、「從政者卻總為個人利益犧牲群眾」、「應該說沒有一條人命，值得為發動戰爭或挑起戰爭的政客犧牲」。