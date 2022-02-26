2名廖姓詐騙集團成員疑似侵吞款項，遭合夥人騙至金錢豹酒店喝酒，沒想到抵達後被強押至南投縣水里鄉凌虐毆打，造成1死1重傷，檢方調查後將涉案的嫌犯黃宏瑜等17人依殺人、傷害等罪嫌起訴，南投地院25日判決出爐，主嫌黃宏瑜遭依共同殺人罪累犯，處無期徒刑、褫奪公權終身，其餘共犯則分別被判15年2月至7個月不等刑度。

綽號「仔仔」和「主任」的廖姓被害人，疑似因侵吞主嫌黃宏瑜等人合資設在花蓮詐騙機房的詐騙款項，因此黃宏瑜夥同友人假藉邀約至金錢豹酒店飲酒，實際上是到酒店押人載至南投縣水里鄉綑綁痛打，其中綽號「仔仔」的廖男因逃跑被活活毆打致死，而「主任」則是被打到四肢骨折後，被嫌犯送到台中榮總丟包，手段相當兇殘。

南投地院表示，廖2人同年月4日遭綁，同日「仔仔」女友籌得400萬並已交付款項，但黃宏瑜仍認為所支付款項不足不願罷手，持續以三秒膠黏貼頭皮、剪刀不規則剪除頭髮等方式凌虐，發現廖男死亡後，還狡猾的打電話向警方自首，供稱與友人談判破裂失手造成1死1重傷，來誤導警方辦案。

南投地院指出，同年月5日黃宏瑜持械連續毆打廖男長達20、30分鐘，終至被害人死亡，黃宏瑜找來同夥商量善後事宜，同日晚間主動向警方投案，但法官認為施虐的黃宏瑜等有8人構成自首，不過實際上均隱匿共犯與實情，甚至將隨身手機毀棄來誤導偵查方向，足見其等均未能反省錯誤。

南投地院強調，黃宏瑜等5人犯共同殺人罪，手段兇殘毫無悔意不予減刑，其餘10名共犯則依私行拘禁、傷害等罪，依實際下手施行暴行、共謀取款或提供助力等角色分工，分別量處其刑；目前5人在押、3人因另案服刑中，還有2名葉姓、黃姓通緝，待通緝到案後將另行審理。

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