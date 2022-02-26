車臣將動員1萬名士兵派往烏克蘭作戰，誓言要讓烏克蘭總統澤倫斯基向俄國總統普丁道歉。

正當俄國揮師進攻烏克蘭，並在基輔與烏克蘭首軍激烈攻防之際；車臣親俄總統卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)25日宣布，車臣將動員1萬名士兵派往烏克蘭作戰，誓言要讓烏克蘭總統澤倫斯基向俄國總統普丁道歉。

車臣總統卡迪羅夫身穿迷彩服，向士兵們發表演說。他表示，「我藉此建議澤倫斯基總統，在變成前總統之前，快點打電話給我們的總統普丁道歉」。

稍早，《每日郵報》也報導車臣已派出特戰部隊「獵人」，對烏克蘭官員進行拘捕與獵殺。社群媒體上甚至有人分享照片，「獵人」集結在烏克蘭森林中祈禱，準備進行任務。

車臣親俄總統卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)誓言，要讓烏克蘭總統澤倫斯基向俄國總統普丁道歉。(圖/路透社)

• Chechnya sending in soldiers

• Poland sending lethal weapons

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I don’t think a lot of people understand how fast things could escalate from here and the larger consequences of it!https://t.co/ulK03Y4Air — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) February 25, 2022

報導中指出，每名「獵人」都拿到一張卡片，上面印著烏克蘭官員照片與個資。名單上的名字都是俄國調查委員會認定有「犯罪事實」的官員或安全人員。每位獵人都收到命令，如果抓不到通緝名單上的人，就格殺勿論。

《每日郵報》認為，這可與先前烏克蘭總統澤倫斯基所言相呼應。當時，他說自己已成為俄國刺客眼中的「第一目標」，而家人則是殺手們的「第二目標」。