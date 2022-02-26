俄羅斯派兵攻打烏克蘭，兩軍交戰烽火連天，一名網友卻很好奇，普丁打烏克蘭到底可以獲得什麼？引起網友熱議，不少人認為雖然不一定能收復烏克蘭的土地，但至少可以給歐美一個下馬威，證明美國與北約組織都是紙老虎。

一名網友昨在PTT上發文詢問，烏俄開戰，普丁到底能得到什麼？不要說什麼可以得到歷史定位，感覺只會得到臭名，然後成為現代的希特勒，而且他可能只是害怕烏克蘭變成「北約的形狀」，所以才想要收復它，結果只換到各國的制裁。

該網友也說，在YouTube的影片中，也看到俄羅斯的民眾留言說「普丁是那個沒有從戰場上回來的人（意指活在過去得人）」，所以真的很好奇，普丁打烏克蘭到底可以得到什麼呢？

貼文引起網友討論，「他（普丁）能打不是紙老虎」、「可以得到烏克蘭」、「拿下版圖還是有差、「得到俄股熔斷，盧布大貶」、「可以得到大帝的稱號」、「不想讓北約擴張到烏克蘭」、「得天下啊，吞回烏克蘭就是歷史地位」、「得到土地」。

多數網友認為，普丁打烏克蘭，雖不一定能收復烏克蘭，但卻能反證西方國家都是紙老虎，進而給歐美下馬威。「可動搖美國跟歐盟的信用」、「反證美國只是紙老虎」、「戳破蘇聯瓦解後的世界秩序由歐美維持的」、「讓歐美知道別惹俄羅斯」、「證明美國北約就是紙糊的」。