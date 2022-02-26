陸軍馬防部某砲兵營上士砲長，見女兵在人煙稀少道路打掃，便起色心謊稱有空拍機經過要女兵躲草叢，隨後強拉至庫房要求為他口交不從，則強壓女兵自背部性侵得逞；他坦承犯案，懊悔剩半年就退伍，法官依故意強制性交罪判有期徒刑2年，緩刑5年。

根據判決書記載，110年9月上旬，男子擔任陸軍馬防部某砲連砲長一職，因擔任值星官身分，見一名年輕女兵在人煙稀少道路打掃，藉巡視環境向女兵謊稱該區域有空拍機飛過，要女兵先躲到草叢休息免被發現，他見四下無人，伸出狼爪將女兵拖到軍方庫房，並壓制在地。

他用手搓揉女兵胸部，並要求跪下為他口交，女兵拒絕，並表示「我覺得這樣不好、不要」，但他獸心大起褪去女兵衣褲，強壓女兵背部性侵得逞；女兵不堪受辱，回部隊見排長哭訴事發經過，並報警提告。

連江地院審理，女兵提供現場照片、line對話截圖、性侵案件通報表、連江醫院診斷證明書...等，與男子自白相符，堪與採信；法官認定，男子坦承犯案，並直言剩半年將退伍犯下此案遭撤職相當懊悔，犯後也展現道歉與彌補作為，本案依故意強制性交罪，判處男子有期徒刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時。