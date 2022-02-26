今天是228連假第一天，許多人都規劃了出遊行程，老天爺也送給大家晴朗又溫暖的好天氣，高溫上看27度，不過要注意日夜溫差大，溫差達10度以上。而這樣的好天氣持續到下周二，下周三有一波東北風報到，迎風面大台北、東部有短暫降雨的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今(26日)晨最低溫出現在新北新店區為11.9度，西半部有霧，桃園沿海及東北部沿海有零星少量飄雨。

今日至下周二(1日)各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；天氣舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧出現。下周日(27日)東北風雖略增強，但強度微弱，僅北海岸雲量略增，其他各地沒有變化。今日各地氣溫：北部12至24度，中部13至26度，南部13至27度，東部12至26度。

下周三(2日)另一小股東北風報到，冷空氣很弱，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降，其他各地持續為晴朗穩定；下周四、五(3、4日)東北風減弱，北台灣天氣好轉，氣溫回升。