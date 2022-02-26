這個冬天又濕又冷，進入2022年，北台灣日照時數僅45小時，創下70年來新低。網友問「什麼家電可破除濕冷」，不少人指冷暖空調、除濕機必備，保證從冷冰冰的戶外進到屋內時，會有截然不同的感覺。另外烘衣機，也有不少人推薦。

「哪一種生活家電買了以後絕對不會後悔」，一名網友在PTT提問，他個人覺得最實用的是冰箱，其他包括掃地機器人、空氣清淨機也都不錯。不過有網友認為，如果自己一個人在外租屋，冰箱雖然有需要，但應該不是最重要的。

有網友覺得是洗衣機，但受限空間、使用習慣等，也沒排進前3名。不少網友喊冷暖空調、除濕機必買，「推除濕機，出門開一整天，回家超乾爽」、「這種天氣除濕機真的好用，我房間每天兩桶水」、「除濕機開著，房間會很暖」。

「冷暖空調也好用，夏天開冷氣、冬天開暖氣，在家可以穿短袖」、「我後悔沒加價3000元升級冷暖氣機」、「冬天開暖氣睡覺就是爽」。

還有人推薦烘衣機，不然衣服洗了不會乾，實在讓人困擾；但烘衣機並不適用每一種衣物，所以落居第三名。