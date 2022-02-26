臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第2天，在俄羅斯陸海空三面夾擊下，首批部隊已攻進烏國首都基輔，戰爭消息也引發台灣人恐慌。總統蔡英文25日表示，台灣局勢與烏克蘭本質不同，國軍防衛本土意志和戰力也不斷提升，有信心維護台灣安全，請國人放心。此說法引發熱議，有網友諷刺道：「憑蘇貞昌的掃帚嗎？」

蔡英文昨日上午出席「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮，會後接受訪問時，蔡稱嚴厲譴責俄羅斯破壞全球及區域穩定和平，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

蔡英文更強調，台灣與烏克蘭不同，不僅因台灣海峽天險及地緣戰略地位，且國軍防衛國土的意志及戰力也不斷提升，以及國家對區域安全高度關注及投入，因此有堅強信心維護台灣安全，當然也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力藉由烏克蘭變局操作製造恐慌假訊息，影響台灣社會民心士氣。

蔡英文的說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「憑蘇貞昌的掃帚嗎？」、「反正掃帚很厲害」、「烏克蘭有戲子，台灣有騙子，這樣的國家是搞不好的」、「如果人家要打你還需要很多理由嗎？妳就繼續挑釁大陸當對岸打過來妳就別溜」、「不一樣又怎樣 ? 妳一個人去打仗吧」。