中國外交部網站26日消息，中國國務委員兼外長王毅25日以視訊方式出席聯合國大會新冠疫苗高級別會議。王毅說，新冠肺炎疫情已延宕兩年。在國際社會共同努力下，全球疫苗接種取得顯著進展，但疫苗分配不公的烏雲仍在徘徊。此次會議恰逢其時，中國迄已向120多個國家供應超過21億劑。中國是疫苗合作生產的堅定踐行者。中方提出要織牢免疫「安全網」、豐富抗疫「武器庫」、完善衛生「治理盾」、強化發展「穩定錨」等四點建議。

王毅表示，中方願提出四點建議：

第一，要織牢免疫「安全網」。應對疫情必須堅持人民至上、生命至上。世界只要存在免疫「缺口」，就不可能徹底安全。疫苗全球公共產品的屬性不能變，主要大國應盡的責任不能丟，多邊機制發揮的作用不能減，公平性、可及性、可負擔性不可缺。要重點加強對發展中國家特別是非洲國家支持，讓新冠疫苗真正成為全世界人民的疫苗。

第二，要豐富抗疫「武器庫」。要做優做強各項疫情防控措施，協同運用各類技術手段，不斷賦予國際聯防聯控新的內涵。要在提升疫苗接種率基礎上，加強對變異病毒的研究和藥物研發合作，築牢多層次抗疫防線。

第三，要完善衛生「治理盾」。要切實幫助發展中國家加強公共衛生體系能力建設，實現疫苗研發生產「當地語系化」，助力消除「免疫鴻溝」。要堅持真正的多邊主義，完善全球衛生治理體系，著力解決發展中國家的關切和訴求。

第四，要強化發展「穩定錨」。要統籌疫情防控和經濟社會發展，精準施策、標本兼治，提升各國特別是開發中國家經濟活力和內生動力，抓緊落實2030年可持續發展議程。發達國家要採取負責任的宏觀經濟政策，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

王毅表示，2021年，大陸國家主席習近平提出全球疫苗合作行動倡議，核心就是加快實現疫苗在開發中國家的公平可及，早日構築起「免疫屏障」。中方言而有信、說到做到，以實際行動兌現了莊嚴承諾。

中國是疫苗公平分配的最大貢獻者。全球使用的疫苗中，兩支就有一支是「中國製造」。中國迄已向120多個國家供應超過21億劑。中國是疫苗合作生產的堅定踐行者。中國最早支持疫苗智慧財產權豁免，率先向開發中國家轉讓技術，迄已同20國開展合作生產，形成10億劑年產能。

中國是疫苗多邊合作的積極參與者。中國支持世衛組織發揮中心協調作用，優先保障「新冠疫苗實施計畫」採購需求，已經向「實施計畫」供應超過2億劑疫苗。

王毅說，中方願繼續同各方一道，攜手加強疫苗合作，同心共築免疫長城，為人類早日戰勝疫情作出應有貢獻，共同構建人類衛生健康共同體。