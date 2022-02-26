「甜心主播」呂佳宜2014年結婚，婚後育有一個寶貝女兒，沒想到卻被爆偷吃已婚男同事，兩人多次在車上親吻，還以老公、老婆互稱對方，讓男方原配憤而提告侵害配偶權，遭法院判決賠償15萬，對此，她表示會上訴爭取權益之外，也感謝這段期間老公的相信與陪伴。

男方原配從行車記錄器中，發現呂佳宜與老公在車內多次親嘴、調情，不僅以「老公、老婆」互稱對方，還曾一同赴日本、美國等地出遊，讓她憤而控訴侵害配偶權，對此，呂佳宜指稱當天是男方突然告白，演見對方情緒失控，在安全考量下才說出「我想和你再一起」等話語，希望藉此安撫對方，強調行車記錄器內有錄到她的哭喊聲，至於被指控兩人多次出國，她表示只是出差行程。

不過，法官勘驗錄影等物證後，認為兩人不僅有親密舉動，呂佳宜也曾向男方表達共同生活的憧憬，更提到「就像我不會逼你離婚一樣」等曖昧話語，證實逾越一般男女社交互動，判決給付賠償15萬，根據《ETtoday》報導，呂佳宜透露老公曾多次找原告出來把事情說清楚，沒想到對方卻回應沒有100萬不談，還揚言要找媒體爆料，更提出奇怪的單方面通話內容，無法直接證明通話對象是誰。

對於判決，呂佳宜很遺憾一審法官採用此錄音內容，而本次判決內容判10萬元，判決書標題卻寫15萬，對此審判品質感到遺憾，不過仍感謝老公的相信與陪伴，每一庭都親自陪伴出席，也很支持她提出上訴爭取權益。