因《步步驚心》相識相戀的吳奇隆和劉詩詩7年前結婚，昨(25日)被八卦媒體影射有第三者，疑似下個月要宣布離婚，引來吳奇隆方面發律師函駁斥否認。而吳奇隆先前曾歷經一段婚姻，和馬雅舒只維持了3年短命婚，多年後馬雅舒再婚帶孩子上節目，才親口說了當年離婚主因，引來熱議。

從小虎隊成員出道的吳奇隆近年將事業重心移往大陸，2011年演出《步步驚心》後就頻傳和女主角劉詩詩假戲真做，後來兩人大方認戀，2015年宣布領證結婚，2019年生下一子「步步」。昨卻傳出疑因女助理介入導致感情生變，昨吳奇隆身邊工作人員澄清是「假消息」，目前公司對散播此新聞的陸媒「正走法律途徑解決」。

馬雅舒過去上節目談與吳奇隆離婚主因。（圖／翻攝自秒拍）

而吳奇隆2006年與馬雅舒閃婚，2009年傳出簽字離婚，期間馬雅舒被拍到和外籍男友過從甚密，引來外界推測應該是女方變心，導致婚姻告終，隔年馬雅舒和外籍男友詹姆斯結婚，並生下1子1女，傳聞當年兩人離婚條件是女方可拿到百萬贍養費和豪宅，馬雅舒則發聲明否認：「離婚我沒多佔他一分錢的便宜」、「媒體宣稱的100萬人民幣和6幢千萬豪宅給前妻做贍養費純屬子虛烏有！」

近年，馬雅舒帶著兩個孩子米雅、艾登上實境秀《媽媽是超人2》，節目中她和老公繼女阿迪雅感情好，玩遊戲輸了便接受繼女的真心話大考驗，阿迪雅直接問道：「為什麼離開妳前夫？」，馬雅舒先是尷尬笑了幾聲，接著表示：「我不想再為他（吳奇隆）做任何事，他對我也是如此，所以我們決定分開」，並強調現在願意為了老公詹姆斯而死，而詹姆斯也一樣，暗指兩人仍有濃烈的愛情，但與吳奇隆離婚時已經無感。

如今吳奇隆遭亂傳離婚，當年和馬雅舒離婚主因又被網友翻出，許多網友回應：「如果是真的，那我想說漫畫裡為什麼沒有馬雅舒？」、「這瓜真離譜，怎麼可能跟馬雅舒結婚的時候還秘戀助理呢？」、「我不信吳奇隆會做這種事，還什麼和助理戀愛十年，09年吳奇隆才和馬雅舒離婚，那這助理是什麼是小三嗎」、「希望現在各自安好就好」。