當地時間2月25日，聯合國安理會就美國、阿爾巴尼亞提交的關於烏克蘭局勢的決議草案進行投票。由於俄羅斯投票否決，該決議草案未能通過。

安理會投票中，11票同意，1票否決，3票棄權。中國投了棄權票。

中國常駐聯合國代表張軍在安理會表決烏克蘭問題後發表解釋性發言稱，中國對烏克蘭局勢的最新發展深表關切，局勢發展到今天這一步，是中方不願看到的。中國一貫根據事情本身的是非曲直決定自身立場，主張尊重各國主權和領土完整，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到共同遵守。我們一直呼籲各方在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，支持俄方同烏方通過談判解決問題。

張軍表示，安理會在過去一周舉行了兩次緊急會議，各方已經就當前局勢充分闡明立場關切。面對當前十分複雜敏感的形勢，安理會既要作出必要反應，也要十分慎重。任何行動都要真正有利於化解危機，而不是火上澆油。如處置不當，一味施壓制裁，只會導致更多的人員傷亡、更大的財產損失、更複雜混亂的局面、更難以彌合的分歧，徹底關上和平解決的大門，最終受害的還是廣大無辜民眾。這樣的教訓十分慘痛，必須深刻汲取。基於上述，中方對決議草案投了棄權票。

張軍強調，烏克蘭問題不是今天才出現的，當前事態也不是一夜之間突然發生的，而是各種因素長期共同作用的結果。中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。中方認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全關切都應予以尊重。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。烏克蘭應該成為溝通東西方的橋梁，而不應成為大國對抗的前沿。

張軍說，我們強烈呼籲有關各方保持最大限度克制，緩和緊張局勢，避免平民傷亡。烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。我們呼籲各方盡快回到外交談判和政治解決的軌道上來，展現誠意善意，做出政治決斷，通過對話協商實現烏克蘭問題的全面解決。