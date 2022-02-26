228連假開始，好不容易盼到了太陽公公出現，一掃日前連續陰雨的濕冷狀態，各地白天普遍乾暖。比起寒流來襲時大家都會做好保暖，像這樣乍暖還寒的日子，慢性病患者更要注意的日夜溫差。醫師提醒，一天當中有兩個時段最易誘發中風，務必注意。

除了寒冬之外，忽冷忽暖的初春也是心血管疾病的好發季節。恩主公醫院神經內科朱海瑞醫師強調，誘發中風及心血管急症的關鍵不只是氣溫高低，而是溫差變化的大小。

氣溫下降時血管收縮，易使斑塊剝落造成血栓，嚴重時就造成心肌梗塞或腦梗塞；但如果從低溫突然接觸高溫環境，血管也容易瞬間擴張，造成血管壁裂開，形成出血型中風，都有致命危機。

醫師強調，「突然由冷變熱或是急速由熱變冷，都在挑戰人體調適能力，老化或本身已有心血管疾病患者的調適力較弱，就易誘發中風、心肌梗塞等急症。」

●「朝5晚8」最危險 大清早及晚餐後時段當心

國健署提醒，乍暖還寒季節時，一天之中兩個時段最危險，要特別注意「朝5晚8」：清晨5到6時，以及晚上8到9時。

尤其是有心血管疾病的高風險族群，若民眾有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等，不適合清早外出運動，最好等早上8、9點以後。另外，晚餐後不要立即外出或運動，應至少隔1個小時，待食物消化後再行運動。

(圖/國民健康署提供)

此外也提醒，不論何時，長者外出一定要做好保暖，以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著溫度變化來穿脫衣物。最外層可選擇具有防濕與防風功能之外套，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物。

也要注意運動前一定要充分暖身，且儘量攜伴運動，相互照應，都能減少意外發生的機會。