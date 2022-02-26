228連假登場，中社觀光花市將吸引大批人潮入園賞花。（中社花市提供）

228連假登場，中社觀光花市將吸引大批人潮入園賞花。（中社花市提供）

崴力公園的櫻花等賞花熱點將吸引大批人潮。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園祭出3天限定12歲以下「免費」好康。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園祭出3天限定12歲以下「免費」好康。（麗寶樂園渡假區提供）

228三天連假登場，今天天氣相當情朗，許多民眾已準備出遊，台中市后里區遊點相當豐富，包括中社觀光花市推出七彩魯冰花、泰安派出所以及崴力公園的櫻花等賞花熱點，將吸引大批人潮；此外，鄰近的麗寶樂園也祭出3天限定12歲以下「免費」好康，歡迎民眾攜家帶眷造訪后里。

台中后里以櫻花綻放聞名，有全台最美派出所之稱的泰安派出所，及中科崴立機電公司櫻花公園，兩處知名賞櫻景點均吸引外地民眾造訪，目前花況相當不錯；泰安櫻花季將在228後結束。

鄰近的中社觀光花市，搶先全台推出七彩魯冰花，讓遊客在228先睹為快，不用等到4月遠赴福壽山，在平地就能欣賞到五顏六色的魯冰花。業者賴啟文表示，花市這次引進2000株，1000株已先陸續當場，預計持續到4月，園區都有魯冰花可欣賞；此外，包括鬱金香、百合、荷蘭鳶尾、西洋水仙、風信子、彩色海芋等，還有許多高山高冷地花卉，中社花市都看的見。

距離賞櫻景點僅5至10分鐘的麗寶樂園渡假區，搭配228連假，探索世界推出26-28日三天期間限定〜12歲以下免費玩樂園促銷方案活動。官網套票現正推出「樂園親子套票」與麗寶兒童交通安全教育館「兒童駕照」、「兒教館一票暢玩」即贈限量虎年小提燈，送完為止；五折超殺「樂園＋密室套票」，暢玩探索世界與密室逃脫，每人只要799元，「雙人樂園＋摩天輪套票」只要1399元，2月28日前皆可使用。