阿富汗政府外交部發言人Abdul Qahar Balkhi於25日在推特發表的聲明。（圖／取自Abdul Qahar Balkhi推特）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

俄烏戰爭進入第2天，在俄羅斯陸海空三面夾擊下，首批部隊已攻進烏國首都基輔，各國紛紛對俄表示譴責。有網友轉貼一則目前由塔利班掌權的阿富汗政府外交部發言人Abdul Qahar Balkhi，25日發表的聲明，呼籲俄烏雙方要通過對話和平解決。此消息引發熱議，PTT網友看傻眼有不少人更直呼：「在反串嗎？」

Abdul Qahar Balkhi於25日在推特及外交部官方網站上發表聲明，指出阿富汗政府正密切關注烏克蘭情勢，呼籲俄烏雙方克制，並立刻停止任何加劇暴力的行為，並強調阿富汗政府盼能透過對話和平解決問題。

此聲明被台灣網友轉到PTT論壇，內文指出他看到塔利班的訊息，呼籲俄烏雙方透過和平手段解決不要打了，讓他忍不住驚呼：「塔利班都講話了！普丁別鬧了好嗎？大人打小孩喔？」

這篇文章引發大批網友討論，紛紛留言：「在反串嗎？」「笑死，是在反串喔？」「塔利班反串塔綠班」、「塔利班學塔綠班，笑死」、「怎麼跟塔綠班講的話一樣」、「這哪一班？搞得我好亂」、「塔利班喊和平」、「塔利班從在野變執政，開始想當好人了」、「這篇呼籲莫名的好笑」、「兩個班很像欸」。