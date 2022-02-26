張秀等家屬上台致意 。（三立集團提供／洪靖宜高雄傳真）

監察院長陳菊。（三立集團提供／洪靖宜高雄傳真）

蔡英文總統上台致詞。（三立集團提供／洪靖宜高雄傳真）

三立董事長林崑海告別式

三立媒體集團董事長林崑海，14日晚間因病辭世，享壽70歲。家屬訂於26日在高雄第一殯儀館景行廳舉行告別式，政、商、媒體各界到場致哀，並與其遺孀張秀等親屬慰問，蔡英文總統也親自弔唁並致詞，最後並說：「海董謝謝你，我們一定會繼續打拼下去。」

林崑海告別式於高雄第一殯儀館景行廳舉行，其遺孀張秀看起來略微憔悴，由張榮華、蘇麗媚在旁陪伴。告別式6點家祭，7點50分公祭，會場內播放6分多鐘追思影片，回顧海董一生。

接著由張榮華代表家屬致意，他憶起與林崑海一起奮鬥過程，沒想到天公伯捉弄人，林崑海在治療下病情仍惡化，他說最後這些日子林崑海曾牽他的手，用盡力氣說出兩句話，說要團結、為台灣打拼，要林崑海放心，繼續為這片土地打拼，不論如何會擔起這責任，張榮華邊講語氣哽咽，而張秀邊聽則拿著佛珠、雙手合十，雙眼哭得通紅，上台感謝朋友們一路支持。

蔡英文總統致詞說，海董對本土精神支持和對台灣付出，心心念念就是為台灣人發聲，讓本土創作及台灣價值讓更多人知道，不僅提攜後輩，關心國家發展，過去與他見面所牽掛的都是台灣，特別是公投前他已經住院，但依然用手寫下1218公投日，海董都是如此關心台灣未來，讓人敬佩感動，要感謝海董對台灣貢獻，她最後說：「大家要一起繼續走下去，保護民主，讓海董安心，海董謝謝你，我們一定會繼續打拼下去。」

林崑海的告別式政商、媒體各界紛紛到場追悼，包含副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁、台北市副市長黃珊珊等、民進黨黨籍立委、議員、由議長曾麗燕帶領的國民黨黨團，還有台灣基進黨、時代力量、民眾黨黨部，以及三立影劇的一哥、一姐，都前往公祭，送海董最後一程，預計9點20分移靈。

高雄市警方動員大批警力到場維持交通及現場秩序，三立集團現場搭起電視牆全程直播。