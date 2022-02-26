瑞穗天合國際觀光酒店迎接3/2日3周年慶，即日起至3月底推出周年慶住房專案，平日雙人城堡精緻客房一泊二食11888元+10％起，入住可享好禮三重奏，專案每房贈送一個福袋，再享悅椿Spa抽抽樂，此外每晚舉辦周年賓果樂晚會，天天送住宿券，最大獎有機會1元入住獨棟占地650坪的頂級總統別墅Villa。

瑞穗天合國際觀光酒店因歐風城堡外型擁有台版迪士尼的美譽，並連續三年蟬聯訂房平台票選為台灣最美飯店優勝，結合瑞穗黃金湯的天然資源與眾多遊憩設施，成為國人旅遊花東的首選飯店，迎接3周年的到來，酒店於3月5日、12日、21日安排了璀璨煙火秀，展現歐風城堡的魔幻魅力，並準備多重獎項迎接到訪的旅人。

預訂周年慶住房專案皆可享一泊二食，入住莊園、格蘭別墅區房型更升等為一泊三食，可放鬆在群山環繞的花東縱谷享受愜意的旅程，雙人城堡精緻客房平日11888元+10％起，四人城堡溫馨家庭房平日19488元+10％起，房內有旋轉溜滑梯，最受親子客群喜愛的親子溫馨家庭房平日21488元+10％起，獨棟Villa房型格蘭雅緻別墅平日28288元+10％起。

周年慶住房專案每房贈送一個福袋，提供天成文旅系列商品或悅椿Spa療癒香氛等驚喜好禮，第二重可享酒店與國際悅榕集團合作的悅椿Spa，現場試手氣抽抽樂，有機會獲得免費的經典Spa課程價值4500元+10％，芳療師將以結合東西方精妙手法，融合獨家芳香精油，讓人享受90分鐘課程澈底放鬆身心靈。

第三重則是本專案活動重頭戲，每房可獲得一張周年慶賓果卡，入住當晚於歡慶周年賓果樂晚會中即時互動開獎，活動將有75顆球，在45顆球以內，對中賓果卡上的24個號碼，首位賓果者將享1元入住最頂級豪華的格蘭總統別墅，享受占地650坪、室內136坪兩層樓三間客房，獨棟尊榮的空間與戶外庭園、獨立泳池等，盡享度假氛圍的高規格禮遇。

除了最大獎格蘭總統別墅之外，在指定球數以內的首位賓果者可獲得住宿券，50球以內可獲得格蘭尊爵或皇室別墅住宿券，55球以內可獲得格蘭雅緻別墅住宿券，60球以內可獲得城堡豪華套房住宿券，65球以內首位賓果者可獲得莊園溫馨家庭房住宿券，期望天天送出住宿券帶給入住賓客享受周年慶的歡樂與喜悅。

周年慶專案依房型提供早餐、晚餐，免費客房Mini bar，在房內即可愜意享受瑞穗特有的黃金湯，入住期間可在占地兩萬坪的園區內，免費使用跑跑甩尾車、旋轉木馬、室內按摩水療區、室內游泳池、健身房，至動感基地體驗VR遊戲的闖關樂趣，或至結合地方創生理念的瑞穗市集，以酒店贈送的金幣尋訪購買在地好物與伴手禮，也可闔家參加闖關活動，好好感受一趟歐風城堡行。