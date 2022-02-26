香港首檔特殊目的收購公司（SPAC）已獲得上市核可，由招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的SPAC「Aquila Acquisition」於1月中旬向港交所遞交主板上市申請。

外媒引述消息指出，Aquila Acquisition聯席保薦人為招銀國際和摩根士丹利，Aquila Acquisition於24日已獲港交所批准上市，並計劃籌集約3億美元。

初步招股文件顯示，Aquila計劃重點關注亞洲特別是中國的「新經濟」行業，包括綠色能源、生命科學及先進科技與製造行業等科技公司。預期併購交易完成前的主要流動資金需求，將包括用作與發售有關的開支、一般營運資金，以及與SPAC併購交易相關開支。

此外，證券發售及買賣須僅限於專業投資者，為確保發售證券不會向散戶出售或交易，A類股份上市，按照每股10港元發行價計，A類股份的每手買賣單位不得少於構成最低每手買賣單位100萬港元的股份數目。