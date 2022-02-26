大陸央視新聞用戶端26日消息，中國駐烏克蘭大使館新聞發言人丁建偉參贊當地時間25日表示，連日來，烏全國多地發生爆炸和導彈襲擊，造成嚴重的人員傷亡和財產損失，尚未出現中國公民傷亡情況報告。此外，24日曾建議在烏中國民眾，可在車身明顯處貼上中國國旗的中國駐烏克蘭大使館，26日凌晨改口提醒：不要隨意亮明身分和展示具有標識性標誌。

中國駐烏克蘭大使館指出，最近一段時間，隨著烏俄戰事不斷升級，烏社會上極端行為增加，出言不遜甚至持槍射擊，給在烏中國公民造成安全風險。

中國駐烏克蘭使館提醒中國公民，在當前烏安全形勢特殊時期，要高度重視與烏民眾友好相處，避免就具體問題發生爭執，努力通過友好方式解決問題。盡量不要外出活動，遠離軍事設施、軍隊人員和持槍者，以減少安全風險。不要對正在發生的交火及人員進行拍攝，也不得在未徵得對方同意情況下拍照。不要隨意亮明身分及展示具有識別性的標識。

另，謹防有關搭乘包機、高薪參加雇傭軍等各類詐騙宣傳，有關中國公民撤離回國的一切事宜均以使館發布的通知為準。

中國駐烏克蘭大使館新聞發言人丁建偉參贊表示，中國駐烏克蘭大使館十分關心在烏中資機構、華僑、留學生的安全，已啟動中國公民撤離工作預案，組建專門工作組，正在對有意願撤離的中國公民進行登記。

丁建偉表示，當前烏領空處於封閉狀態，空域武裝軍事活動頻繁，多個機場被炸或關閉，飛行安全難以保障，使館將努力克服困難，一旦飛行條件能夠確保中國公民安全，將第一時間接中國公民回家。有關工作具體實施情況將適時發布通知。