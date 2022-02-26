俄羅斯出兵烏克蘭，全球矚目，戰事相關發展也掀起台灣網友熱烈討論。醫師蘇一峰PO文，點出「現代戰爭與古代戰爭的不同處」，以前打仗可能要走好幾個月才會抵達戰場，現在沒幾分鐘飛彈就飛到頭上了。

烏克蘭遭攻擊後，首都基輔岌岌可危，一度傳出俄軍已兵臨城下。最新發展為俄、烏兩國有可能暫時休兵，坐下來談判。蘇一峰說，古時候的戰爭要開打前，得先發一封討伐檄文，「通知你我要打你囉」，然後軍隊出發。

但以前不是騎馬就是步行，就算有車也是用馬拉，速度緩慢，有時候夏天出發，等走到敵國可能變冬天了。現代戰爭一宣布開戰，沒幾分鐘飛彈就來了，「盟軍還在開會討論要不要出兵幫忙」。

蘇一峰認為，歐美等國家如果真心想幫忙，援軍早就出發了，這時候已抵達烏克蘭境內協防。他斷定歐美不會派兵，頂多經濟制裁俄羅斯。網友也一面倒認同，「當初北約對烏克蘭招手，害烏克蘭被修理，然後北約裝死」、「美國最多提供情報，選擇在旁邊看」、「小國還是要自立自強，兩大之間難為」。