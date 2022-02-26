烏俄戰爭爆發，不少在台工作的烏克蘭與俄羅斯人紛紛發聲，而俄羅斯女模Tasia也在IG發布限時動態，反對俄羅斯入侵烏克蘭，並直言「普丁不等於俄羅斯」，希望戰爭能快點停止，俄羅斯人想要的是和平。

在台工作的俄羅斯正妹反對入侵烏克蘭。（圖／翻攝自Tasia的IG）

俄羅斯正妹Tasia看見烏俄衝突升溫後，先是在IG發限時動態貼出普丁的照片，然後用英文寫下「Putin ≠ Russia.Stop! The Russians don’t want war, Russians want peace.（普丁不等於俄羅斯，請停止吧！俄羅斯人並不想要戰爭，只想要和平。）」

接著Tasia也轉發俄羅斯人發起反戰示威被政府逮捕的畫面說，「這是當俄羅斯人發起反戰示威後，所發生的事情，俄羅斯人並不想要戰爭，也反對入侵烏克蘭的決定」。

最後Tasia也在動態中分享，昨天是個緊繃的日子，她哭了許久，吃了鎮定劑以後才可以睡覺，她會努力試著舒緩情緒，也希望聽音樂和騎腳踏車可以幫助她放鬆。」