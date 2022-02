烏俄戰爭爆發,不少在台工作的烏克蘭與俄羅斯人紛紛發聲,而俄羅斯女模Tasia也在IG發布限時動態,反對俄羅斯入侵烏克蘭,並直言「普丁不等於俄羅斯」,希望戰爭能快點停止,俄羅斯人想要的是和平。

在台工作的俄羅斯正妹反對入侵烏克蘭。(圖/翻攝自Tasia的IG)

俄羅斯正妹Tasia看見烏俄衝突升溫後,先是在IG發限時動態貼出普丁的照片,然後用英文寫下「Putin ≠ Russia.Stop! The Russians don’t want war, Russians want peace.(普丁不等於俄羅斯,請停止吧!俄羅斯人並不想要戰爭,只想要和平。)」

接著Tasia也轉發俄羅斯人發起反戰示威被政府逮捕的畫面說,「這是當俄羅斯人發起反戰示威後,所發生的事情,俄羅斯人並不想要戰爭,也反對入侵烏克蘭的決定」。

最後Tasia也在動態中分享,昨天是個緊繃的日子,她哭了許久,吃了鎮定劑以後才可以睡覺,她會努力試著舒緩情緒,也希望聽音樂和騎腳踏車可以幫助她放鬆。」