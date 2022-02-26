不要再回「笑死」了好嗎

想要聊天、討論公事不一定要面對面，透過通訊軟體也能維繫感情！但由於打字沒有溫度，有時候不經意的回話可能會造成別人的不快，加上現在許多爆紅流行語也成為對話常見用語，有些你以為好笑，在別人眼裡可不這樣認為！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢帶你一起來看看，哪些回話讓人超惱怒，讓人直呼「不如不要回」！

NO.10 嗯

打了很多字或是問問題卻只得到一個「嗯」讓人瞬間火山爆發，網友表示，收到這種回覆，根本不知道對方在想什麼，只覺得可能不想再繼續聊下去「通常回嗯就是沒有要再繼續話題吧」、「不熟的人回嗯真的不會想在跟他聊天了」、「嗯真的超敷衍」。

NO.9 ...

當你向朋友分享快樂的事，或是請教別人問題，獲得「...」的回應你會爆氣嗎？網友不滿「有問題就提出來，點屁」、「感覺這樣回應是覺得我很白痴」、「超討厭...根本不知道要接什麼」，但也有網友反駁，有時候會這樣回是因為對方講的話可能滿傻眼「也是表達情緒的用法啊」。

NO.8 ＝＝

「＝＝」有無言、傻眼、無奈的意思，對許多人而言是個令人感到不快、不禮貌的表情符號，尤其在每段句尾後面加上＝＝」更有挑釁、不奈煩得意味，有網友表示「這就是惹別人生氣會用的啊」、「好像是在嫌你笨的感覺」，也有網友直言自己就是在想翻白眼的時候會使用這個符號。

NO.7 隨便

最討厭問問題得到「隨便」這個答案！尤其在問「要吃什麼」、「要去哪」得到這個答案更讓人火大，有網友分析「隨便」其實意思不太一樣，有些人可能真的是不在意，但有部分的人是希望你可以猜測他的心思，但透過打字的方式，可能沒辦法好好的表達這些意思，還是好好回答比較實在。

NO. 6 都可以

「要去吃飯嗎？」「都可以」乍看之下好像很隨和，但對部分的人來說，其實是一種沒主見的展現，更可能代表「敷衍」、「不重視」，尤其如果是在討論行程，或是決定重要的事，反而會讓下決定的人有壓力「如果之後出事要怪我嗎」，與其馬上回應「都可以」，不如好好思考怎樣的回答可以表達自己的意思又不會讓對方生氣。

NO.5 已讀不回

「已讀不回」是個讓人又愛又恨的功能，如果是在討論事情，或是情侶之間相處，已讀不回可能真的會惹怒人，有些人會覺認為是不是自己不夠重要、不被重視所以對方才不選擇不回覆。

但有網友認為如果不是太重要的訊息有時候真的會忘記回「但討論公事已讀不回滿不專業的」、「問問題已讀不回我會不爽」、「如果只是分享連結不回還好吧」。

NO.4 ㄏㄏ

有人習慣在句尾加上呵呵、ㄏㄏ，像是「謝了呵呵」、「我不要啊ㄏㄏ」，雖然像是在道謝跟回答問題，但加上ㄏㄏ瞬間嘲諷滿點！

有網友就抱怨「覺得呵呵不僅讓人覺得不被尊重，還有一種嘲諷的感覺」，引起許多人共鳴「感覺態度很差」、「會有一種我欠你嗎」的感覺，但有人認為「聊天說笑的時候用就滿正常的啊」。

NO.3 喔

在認真聊天或是講重要的事的時候，被回一聲「喔」會讓人覺得被無視或無話可說的感覺，如果是在討論事情的狀況下得到這種回應，往往會有敷衍、強硬的意思。

網友分享跟朋友之間對話的話還可以接受，但在講公事或是跟不熟的人講事情，被這樣回會火大到不行，網友怒「到底是在喔屁」、「覺得喔滿挑釁的」。

NO.2 哈哈

Dcard上曾討論「女生打哈哈是在敷衍嗎」，網友分析如果是在句尾加上「哈哈」，可能是尷尬、不熟的表現，但隨著字數的不同，代表的含義也有差別，網友就分享「2個哈是敷衍，但5個哈以上就是真的在笑」。

網友認為如果三句有兩句也可能單純是習慣，網友還進一步分析，如果真的覺得好笑打字會參雜錯字，像是「哈哈哈哈哈哈ㄏ阿哈阿哈阿哈」、「覺得好笑會無法選字，所以通常中間會有奇怪的字」。

NO.1 笑死

第一名「笑死」當之無愧！近年許多人在PTT、Dcard上詢問「聊天一直打笑死是什麼意思」，並舉例自己不管是分享工作、生活都只會得到笑死「超敷衍」，引起不少網友共鳴「跟句號沒兩樣」、「打笑死很多都沒笑」。

除了笑死，還有「笑爛」、「笑炸」、「笑鼠」等用法，不過有些網友表示，自己回笑死是真的覺得好笑「打哈哈哈我覺得沒辦法表達有多好笑」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月06日至2021年12月05日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『讓人不悅的訊息回話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」