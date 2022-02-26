俄烏戰爭情勢猛烈，相關消息引發台灣人恐慌，總統蔡英文25日則強調「台灣與烏克蘭不同」並籲國人放心。對此，媒體人逆風的烏鴉指出，「不同論」必須面對時空背景不同、大陸實力今非昔比等挑戰，但台灣與烏克蘭最大的不同，其實是烏克蘭有188個邦交國且還是聯合國會員國，反觀台灣什麼都不是。此說法引發熱烈迴響，大批網友認為論點一針見血相當嚇人。

逆風的烏鴉25日在臉書發文分析俄烏戰爭，指出對西方各國來說俄羅斯是侵略者；但對俄羅斯來說，烏克蘭的逐漸向西方靠攏，讓俄羅斯與西方盟國間沒了緩衝地帶。在新冷戰格局下，這其實就等同於美國看待蘇聯在古巴布署飛彈，或者北韓在蘇聯的支持下進攻南韓，都是無法接受的。

逆風的烏鴉認為，所謂「台灣和烏克蘭不一樣」，有幾分道理但也有幾分沒道理。有道理的是，傳統上中華民國就是西方盟國的一員，如今新冷戰開始，中華民國只是維持過去的立場，和西方國家站在一起，無所謂「緩衝國向哪邊靠攏」的問題；沒道理的是，此說法會面臨時空背景不同、大陸實力已不可同日而語等相關挑戰。

針對「台灣和烏克蘭不一樣」的說法，逆風的烏鴉直言：「要說到台灣和烏克蘭最大的不同，應該是烏克蘭有188個邦交國，而且還是聯合國會員國吧。」

此文獲超過1000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「結論嚇死人」、「看到最後一段我真是抖了好大一下，然後執政黨還是臭嘴喜歡亂嗆」、「台灣跟烏克蘭不一樣，烏克蘭的邦交國有180幾個，哈」、「你一定要這麼一針見血嗎？」「台灣確實跟烏克蘭不一樣，烏克蘭有跟美國爸爸建交，可是美國爸爸依然棄烏克蘭不顧，台灣咧？」「相信美國，就是烏克蘭錯的第一步」、「相信塔綠貪腐擋，明日換你上戰場」。