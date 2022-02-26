基隆一名人妻看丈夫手機的時候，發現老公與一名李姓女子有不正當的男女關係，再拿到李女的聯絡方式後，便告誡她，不要再與自己的丈夫聯絡，李表示，不知道男方是已婚關係，而且她絕對不碰「有婦之夫」，也承諾正宮不會再聯繫。未料事後又被發現他們持續聯絡，中間還發生了多次性行為且拍下性愛影片，甚至看到「射好多次」、「吃蛋蛋好舒服喔」的濕鹹對話，氣到崩潰提告，要求賠償60萬元，法官審理後依侵害配偶權判小三賠償30萬元。

正宮表示小三在自己懷孕期間與老公有不倫關係，在取得李的聯絡方式告誡李以後，李說自己不知道對方是已婚關係，並且表示，絕不碰有婦之夫，會把這段關係斷乾淨。但事後正宮又在老公的手機中發現，他們仍持續聯絡，其中發生多次性行為，還拍下五部性愛影片，也發現丈夫多次開房的信用卡消費紀錄，及發票，要求李女賠償60萬元。

但小三一直聲稱，自己不知道對方是有婦之夫，當時是男方自稱自己是單身，為了博得她的歡心並追求她，即使受到正宮告誡後，男方還是拿出配偶欄是空白的身分證給她看，並告訴她說，只要她還願意交往，被他老婆告的話，會幫她付訴訟費，要她不要擔心，因此小三也認為自己是受害者。

法官認審理後發現，雙方在LINE聊天紀錄中，出現不少如「我不碰有婦之夫」、「距離請拿捏好」、「你要婚姻就沒有我」可見小三早就知道對方仍有婚姻狀態，但仍持續交往，且發生多次性行為與拍下多部性愛片。

經過勘驗簡訊內容，甚至還出現許多濕鹹對話，例如人夫說：「不爭氣的硬了」、「射好多次」、「不要誘拐我」、「吃蛋蛋好舒服喔」、「妳知道最興奮就是看妳高潮的時候」，小三也說：「都被你拐去愛愛」等語，因此認為兩人已超過一班男女交往分際，判小三侵害配偶權，賠償30萬元。