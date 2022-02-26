俄烏戰火持續延燒，俄羅斯大軍進逼首都基輔，當地民眾紛紛驅車逃難，有網友疑惑，早就有風聲說俄羅斯會打過來，為何基輔市民近日才開始逃命？貼文引起討論，許多網友聯想到去年的電影《千萬別抬頭》，人們被政客、媒體洗腦，以為不會有危險的劇情真實上演著。

一名網友在PTT上發文表示，這幾日基輔大塞車，市民一窩蜂想往外跑，他納悶「拜登不是早就警告過俄羅斯會打過來嗎，已經給好幾個禮拜準備逃命的時間了，怎麼今天才開始逃命？」他表示，之前看到烏克蘭境內的中文YouTuber完全沒在怕，還說頂多打烏東，結果打到基輔去，並認為「該逃的時候還是要早點逃」。

貼文引起討論，大多數的人覺得烏克蘭民眾以為俄軍不會進攻，「應該是被烏克蘭政府的訊息管制給騙了」、「上星期不是有街頭訪問，都以為不會打」、「全國都以為俄國不會真打」、「市民被洗腦」。

也有人覺得跟去年上映的電影《千萬別抬頭》劇情很像，這部電影講述兩名天文學家警告全人類，有一顆彗星即將摧毀地球，但全球的人忙著關心別的事，根本沒人要理會他們，甚至出現了網路亂象、輿論操作、政治獻金影響決策走向的事情。