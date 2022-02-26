說起麥當勞的冰品，許多人腦海中不是冰炫風就是蛋捲冰淇淋，但其實有一款隱藏版的雪糕，僅在特定門市才有販售，而且也非常考驗店員的技術，不少員工看了照片直呼，這款冰淇淋絕對是打工時期的惡夢，最怕客人開口點這款。而大陸網友則分享完美版冰心雪糕的照片，結果竟引來超過5萬人朝聖，使得這項產品再度大暴紅。

麥當勞隱藏版點心「巧克力冰心雪糕」，近日在小紅書上暴紅，一名台灣網友發文分享，很多人都不知道麥當勞有賣現做的「冰心雪糕」，是因為它只有在特定的門市販售，只有設置甜點站的店面有賣，不知道有沒有人也吃過呢？

貼文引起網友討論，「求哪裡有賣」、「感覺很好吃，作法也很酷」。對此，原PO也分享自己是在桃園經國家樂福裡面的麥當勞買到的，而它也分享製作這款冰淇淋著實不容易，看著店員將擠好的蛋捲冰淇淋反過來，放入巧克力裡面，結果冰淇淋竟然直接掉到巧克力桶裡面，店員無奈只好趕緊撈出來再做一個。

麥當勞「冰心雪糕」似乎真的很難做，許多人貼出的照片都不如廣告那樣美麗，不是被壓得扁扁的，就是整個大歪斜。（圖／翻攝自小紅書）

而小紅書上也有不少大陸網友分享「冰心雪糕」似乎真的很難做，許多人貼出的照片都不如廣告那樣美麗，不是被壓得扁扁的，就是整個大歪斜，因此也有不少網友吐槽說「如果店員做不出來的話，也是可以不出這個產品啦！」但也有不少人不在乎成品外貌，大讚這款冰淇淋超好吃，外層的巧克力又甜又脆。

另有一名大陸網友發文分享超完美的冰心雪糕照片，只見冰淇淋完全沒扁掉，巧克力完整包覆住冰淇淋，原PO見了也忍不住說「我想幫你按讚，你這個脆皮裹得太好了，隨手一拍都能拍得那麽好看！我在現場忘記誇你了，希望你能看到網路上的誇讚。」而照片竟然吸引了5.5萬人朝聖，也讓這款冰淇淋再度暴紅。

不少麥當勞員工看了也嘖嘖稱奇，大嘆這款雪糕是真的很難做，每次將冰淇淋倒過來沾巧克力醬的時候，常常會失敗。「這個真的很難做」、「在麥當勞打工過，這個簡直是惡夢」、「打工時真的很怕客人點這個」。