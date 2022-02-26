中共紀檢部門對25家國有金融機構的巡視完成後指出，這些機構存在「不少突出問題」，在防範、識別、預警和處置金融風險方面缺乏足夠的意識和機制，領導班子和幹部隊伍存在薄弱環節。據大陸官媒新華社報導，接受中共19屆中央進行的第8輪巡視的國家主要金融機構，包括：中國人民銀行、銀保監會、證監會等25家。15個巡視組從去年10月開始到近日全部完成，調查摸底持續了約4個月。

美國之音報導，這次巡視是中共監管部門對中國大型科技企業、恆大集團等房地產開發商以及該行業存在的嚴重的債務問題進行調查和整頓的一部分。

過去一年，中共中央為了因應美中關係的嚴重惡化，強化對大型企業的控制，對多個關鍵行業展開了整頓。涉及的行業包括網路銀行、電子商務、大數據管理、房地產業、教育培訓、電腦遊戲、網約車交通平台等。其範圍之廣、力度之大，都是中國從1980年改革開放40多年以來罕見的。

在巡視中，巡視組分別對這25家金融單位進行了「一對一」反饋，向被巡視的黨組織主要負責人通報了巡視中發現的重要問題。

巡視組報告點出的問題有「政治建設薄弱」，對中央精神貫徹「不到位」；防範金融風險意識不強；形式主義、官僚主義和奢靡享樂之風突出；領導班子建設薄弱等。

報告還特別提出，還有一些機構沒有完全肅清賴小民等貪腐落馬官員的影響。賴小民原是中國財政部下屬的華融資產管理公司的董事長，因「受賄罪、貪污罪和重婚罪」，貪汙金額達17.88億元人民幣。經最高人民法院核准，2021年1月29日，天津二中院依法對賴小民執行了死刑。

報導稱，在習近平上台後展開的反貪腐運動中，因貪腐而被處死的高級官員極為罕見。許多貪官就算貪瀆金額達上億元人民幣，也只是被判死緩，鋃鐺入獄。有分析稱，中共之所以急於滅口，主要是擔心賴小民所涉及的腐敗網路非常龐大，涉案的高級官員人數眾多，如不滅口，或可引發多米諾骨牌效應。

巡視組在給華融公司的回饋中稱，該公司在結合賴小民案件進行的「反思不夠深入，肅清影響不夠徹底，追責定責不夠到位」。