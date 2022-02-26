苗栗老翁離奇路倒身亡 「身上有輪胎痕」疑肇逃 09:302022/02/26 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗老翁倒路中身亡，「身上有輪胎痕」疑肇逃，警方正調閱監視器追查。(翻攝自大湖分局臉書粉絲團」 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣大湖鄉凌晨發生一起離奇命案。今(26日)凌晨2時許，警方接獲民眾報案，台3線大湖鄉水頭寮橋附近，有一名老翁倒臥地上疑似失去生命跡象。警方獲報後到場，發現老翁已無呼吸，明顯死亡，鑑識人員進行採證時，發現身上出現「輪胎痕跡」，疑似有遭到車輛輾過痕跡，經過清查身分，死者為84歲黃姓老翁，警方目前已調閱周邊道路監視器，還原現場釐清案情。 蘇花公路「落石彈飛」砸頭 駕駛失控撞山壁身亡 新竹縣＋3 苗栗確診女回娘家 父親姊妹都染疫 #苗栗 #大湖 #路倒身亡 #輪胎痕 #肇事逃逸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連日降雨山區落石多 苗栗勇警徒手搬落石恢復交通 15:172022/02/23 社會 苗栗製茶師勇闖英日大放異彩 奪3星級最高殊榮 16:162022/02/23 寶島 苗栗雨傷草莓 徐耀昌勘災不捨 04:102022/02/26 地方新聞 草莓水傷 有機蔬菜忙防寒 04:102022/02/24 地方新聞 妻拒同桌吃飯、把公婆當空氣 法官認證「相敬如冰」准離了 17:222022/02/25 社會 苗栗2屁孩惡搞3支測速照相桿 「紅燈衝線」警方怒了 15:542022/02/22 社會 春雨多 寶二水庫枯水期滿水位破紀錄 04:102022/02/24 地方新聞 苗栗北漂高材生狂奪獎 返鄉賣客家味甜點 04:102022/02/22 地方新聞 安置需求增多 苗縣府擴大招募取消寄養家庭年齡及婚齡限制 11:592022/02/22 寶島 魯冰花綠肥栽培三大技術大揭密 18:542022/02/23 財經 苗栗客家圓樓228連續假日不打烊 調整為3月1日休館 12:352022/02/22 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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