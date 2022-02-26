苗栗縣大湖鄉凌晨發生一起離奇命案。今(26日)凌晨2時許，警方接獲民眾報案，台3線大湖鄉水頭寮橋附近，有一名老翁倒臥地上疑似失去生命跡象。警方獲報後到場，發現老翁已無呼吸，明顯死亡，鑑識人員進行採證時，發現身上出現「輪胎痕跡」，疑似有遭到車輛輾過痕跡，經過清查身分，死者為84歲黃姓老翁，警方目前已調閱周邊道路監視器，還原現場釐清案情。