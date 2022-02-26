29歲日本女星橋本甜歌從童星時期出道，因參加電視節目《天才兒童MAX》走紅，被封為「最有魅力的小學生」，可惜她長大走歪路，被朋友爆料隆乳、呼麻，還一度淪落到到酒店陪酒還錢。近日她又捲入醜聞，被指涉嫌參與違法賭博，而她最近才客串演出柴崎幸主演的電影，恐影響作品上映。

橋本甜歌是中日混血兒，爸爸是日本人，媽媽是大陸人，她從小就名氣旺，長大後轉行當Youtuber，2020年她因跟朋友鬧翻，遭掀底涉毒、整形，之後她在Youtube頻道中索性認了所有黑歷史，承認豐滿的上圍原來都是靠進廠維修努力得來，打臉自己過去賣豐胸療程時自稱從A升級到F罩杯的勵志經歷，更鬆口確實在國外碰過毒品，但強調當下不知情，接著又稱：「以為如果在當地合法就沒有問題」，但已聲譽全毀。

消息曝光後，曾買過橋本甜歌所販賣商品的民眾並沒因此原諒她，惹來4萬多名消費者循線投訴要求賠償，但所需償還的金額太大，橋本甜歌根本無力出這筆錢，經濟狀況瀕臨破產，後來她到六本木跟銀座的酒吧陪酒打工還債，並強調會負起全責，「為了不給店家、同事與客人們帶來麻煩，我會繼續盡全力加油的。」

未料，近日橋本甜歌又被YouTuber東谷義和爆料，與Live Streamers公司的會長飯田祐基涉嫌違法賭博，隨後更曝光了對話錄音，飯田祐基不久後便宣布辭去會長，而人到北歐旅行的橋本甜歌卻是持續裝死，至今未對此回應，況且她最近才重返演藝圈，和柴崎幸、神木隆之介合拍電影《xxxHOLiC》，但隨著再度被揭發醜聞，恐拖累其他演員導致電影無法如期上映。

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