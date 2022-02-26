美國有線電視新聞網(CNN)引述2名美國官員說法，美軍正尋求與俄國建立對話管道，以避免在烏克蘭議題上出現誤判。

隨著俄國持續進攻烏克蘭，美軍希望與俄國討論建立通信管道的可能性，已掌握雙方部分空中行動；特別是如果兩軍相當接近，缺乏類似資訊恐導致擦槍走火。

CNN指出，目前美國在波蘭有駐軍，而俄軍則持續在烏克蘭推進。美方仍在思考建立通訊管道的具體建議。北約與美軍現階段仍沒有任何軍機飛越烏克蘭；但美方官員認為，這種機制可能在未來幾天或是幾週內重要性急遽上升。

至於具體方式，官員認為有多種形式，一種是設立禁飛區，或開闢具體航線讓人道主義援助得以進入烏克蘭；不過，詳細方案還可進一步討論。

CNN引述美軍公開資料，美國國防部長與參謀首長聯席會議主席雖然近幾週與俄軍進行會談；不過，隨著俄軍揮師烏克蘭，相關會議已告中斷。美防長奧斯汀最後一次與俄國防長蕭依古進行會談是在2月18日，而參謀首長聯席會議主席密利最後一次與俄方會談，則是在2月11日。